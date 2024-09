Pět let fanoušci restaurují pozapomenutou hru. A stále je čeká spousta práce

Hráče povedeného remaku Age Of Mythology pobouřilo dodatečné DLC. Za zhruba 150 korun totiž získají jen 12 portrétů herních hrdinů, které už navíc byly součástí 22 let starého originálu.

Dostane se Kingdom Come do Guinessovy knihy? Délkou scénáře vydá za 100 filmů

Vývojář Daniel Vávra se na sociálních sítích pochlubil, že celý scénář nadcházející hry Kingdom Come: Deliverance má více než 2 miliony slov. To by znamenalo, že by v této kategorii mohl soupeřit s...