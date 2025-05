Electronic Arts masivně šetří. Loni propustilo přes 700 zaměstnanců, minulý měsíc jich odešlo zhruba 350, z toho třetina z interního studia Respawn. Dva dosud neoznámená projekty, z nichž jedním z nich mělo být pokračování střílečky Titanfall, byly zrušeny.

Škrty ovšem nekončí. Aktuálně obdrželi zaměstnanci email od vedení, v němž prezidentka EA Entertainment Laura Mieleová píše, že cílem je „zaměřit se a soustředit tvůrčí energii na nejvýznamnější příležitosti k růstu“ (via IGN).

Odneslo to studio Cliffhanger Games, které pracovalo na příběhové hře Black Panther zasazené do otevřeného světa. Studio vzniklo v roce 2021 a vedl ho Kevin Stephens, který v Monolith Productions dohlížel na vývoj her Middle-earth: Shadow of Mordor a Middle-earth: Shadow of War.

Podle šéfa EA Andrewa Wilsona jsou prioritou společnosti vlastní největší značky, jmenovitě EA Sport, The Sims, Batttlefield, Apex Legends či chystaný Skate, zatímco produkce licencovaných her ustoupí stranou.

„Tato rozhodnutí jsou těžká. Ovlivňují lidi, se kterými jsme spolupracovali, od kterých jsme se učili a se kterými jsme sdíleli skutečné okamžiky. Děláme vše, co je v našich silách, abychom je podpořili – včetně hledání příležitostí v rámci EA, kde se nám daří pomáhat lidem najít nové role,“ dodala v klasické korporátní mluvě Mieleová.