V Číně vzniká první AAA hra, fanoušci jsou z ukázky nadšení

Když se řekne čínská videohra, většina lidí si asi vybaví laciné kopie nějakého západního hitu. A to ještě pro mobily. Tamní trh je totiž od toho našeho, „západního“, radikálně odlišný, vzhledem ke kulturním rozdílům a přísné cenzuře tam prostě vznikají na první pohled úplně jiné tituly, než na jaké jsme zvyklí. Alespoň tedy zatím.

Že i produkce z nejlidnatější země světa může oslovit běžné publikum napříč celým světem, dokazuje nedávno zveřejněná patnáctiminutová ukázka ze hry Black Myth: Wu Kong.

Až donedávna o ní nikdo neslyšel, stejně jako o jejích tvůrcích ze studia Game Science, za necelý týden už se však dostala na titulní stránky těch nejprestižnějších herních médií.

Není to samozřejmě náhoda, do jejího vývoje se investuje spousta peněz, jádro týmu pak tvoří ostřílení borci z čínského gigantu Tencent. Půjde o volnou adaptaci klasického čínského románu Putování na západ, u nás známého spíše pod názvem Opičí král. Po stránce hratelnosti nejvíce připomíná moderní trilogii Prince of Persia, ovšem notně říznutou soubojovým systémem vypůjčeným ze série Dark Souls. Originalitě prostředí se sice náplň nevyrovná, díky fantastické grafice se však hra rozhodně na trhu neztratí.

Datum vydání bohužel ještě neznáme ani přibližně, stejně tak ani platformy, na kterých hra vyjde. Nejspíše však půjde o hru na příští generaci konzolí.