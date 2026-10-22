Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Studio BioWare po víc než třiceti letech končí, další Mass Effect se ruší

Ondřej Zach
  10:06
Studio BioWare, které dalo světu pecky jako Baldur’s Gate či Mass Effect, se po 31 letech existence loučí. Ruší se také práce na nové hře Mass Effect.

Smutná zpráva přichází jen tři měsíce poté, co investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem koupila herní vydavatelství Electronic Arts za 55 miliard dolarů. To přineslo dluh a tlak na úspory.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Electronic Arts se chtějí soustředit na méně větších projektů naráz a zároveň se zaměřit na klíčové značky, jakými jsou sportovní hry, Apex Legends, Battlefield či další hra Star Wars Jedi. Propuštěno bylo zhruba 400 lidí (z toho 50 z BioWare), což představuje asi 3 procenta zaměstnanců. Výsledkem je také konec studia BioWare.

„Zatímco se soustředíme na tyto významnější projekty, malý tým v BioWare pracoval na rané fázi vývoje hry Mass Effect. Rozhodli jsme se však v tomto vývoji nepokračovat, což znamená, že zavíráme studio i naši pobočku v Edmontonu. BioWare je legendární studio, které pomohlo definovat žánr RPG, a toto rozhodnutí jsme neudělali lehkomyslně,“ oznámilo EA.

Star Wars Knights of the Old Republic

Mass Effect 2

BioWare vzniklo v roce 1995 a o rok později debutovalo akcí s mechy Shattered Steel. Do srdcí hráčů se však zapsalo až v roce 1998, kdy vydalo fantastické RPG Baldur’s Gate. Během let ovšem vydalo řadu dalších hitů, jako Star Wars: Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights, Mass Effect či Dragon Age: Origins.

Po odchodu zakladatelů se však studiu postupně přestalo dařit, stal se z něj tak snadný cíl pro škrty. Mass Effect: Andromeda byl přijat rozporuplně, Anthem nenaplnil live-service ambice a poslední hra studia, Dragon Age: The Veilguard, která byla kritizována pro výrazné woke pojetí, zůstala taktéž daleko za finančním očekáváním.

Anthem

Dragon Age: The Veilguard

Dopis na rozloučenou

BioWare je již více než 30 let něčím víc než jen studiem. Je domovem pro vypravěče, vývojáře a hráče, kteří vdechli život našim světům.

Baldur’s Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem.

Nyní, po více než třech desetiletích společných dobrodružství, BioWare ukončuje svou činnost a raná fáze vývoje dalšího projektu ze série Mass Effect se chýlí ke konci.

Není vůbec snadné napsat tato slova. Nyní se soustředíme na náš neuvěřitelně talentovaný tým, který do těchto her vložil celé své srdce, a na to, abychom se navzájem podporovali během této změny.

To, co společně vybudovaly celé generace BioWare, je důvod k oslavě a vzpomínkám. Tyto hry se staly něčím mnohem větším díky tomu, že jste je hráli, diskutovali o svých rozhodnutích, zamilovali se do postav a učinili si tyto světy svými vlastními.

Jménem nás všech v BioWare vám děkujeme, že jste byli tou nejvýznamnější součástí našeho příběhu.

BioWare

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition
Baldur’s Gate: Enhanced Edition
Baldur’s Gate: Enhanced Edition
Baldur’s Gate: Enhanced Edition
139 fotografií
Vstoupit do diskuse
Témata: BioWare, Mass Effect

Nejčtenější

KVÍZ: Vyznáte se ve hrách z druhé světové války?

Wolfenstein II: The New Colossus (PC)

Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Gray Zone Warfare

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...

Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...

RECENZE: Hellraiser: Revival je brutální horor, ze kterého vám bude špatně

80 %
Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Pro jedny jsou to démoni, pro druhé andělé. Říká se jim Cenobité, jsou ohyzdně zdeformovaní a pocházejí z dimenze zvané Labyrint. Přišli si pro vaši milou poté, co jste otevřeli záhadnou kostku, po...

Skvěle se pobavíte a ani neztratíte moc času. Vybíráme výborné krátké hry

Thank Goodness You’re Here!

Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...

Studio BioWare po víc než třiceti letech končí, další Mass Effect se ruší

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Studio BioWare, které dalo světu pecky jako Baldur’s Gate či Mass Effect, se po 31 letech existence loučí. Ruší se také práce na nové hře Mass Effect.

22. října 2026  10:06 0

Festival demoverzí na Steamu jede naplno. Tyto pecky musíte vyzkoušet

ReBlade: The Death Spiral

Právě probíhající festival demoverzí Steam Next Fest je v plném proudu. Přinášíme tipy na několik kousků, které stojí za to vyzkoušet. A jako bonus připomeneme tvorbu českých a slovenských autorů.

22. října 2026 0

Manažer Xboxu chválil AI a narazil. Po hněvu hráčů raději smazal profil

Brandon Stirrup

Manažer Xboxu pro obchodní strategii si přes víkend vytvořil pomocí AI agentů malou hru. Poté z toho vyvodil pár obecných závěrů o umělé inteligenci, za což sklidil posměch.

21. října 2026 1

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Gray Zone Warfare

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...

21. října 2026 4

KVÍZ: Vyznáte se ve hrách z druhé světové války?

Wolfenstein II: The New Colossus (PC)

Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.

vydáno 20. října 2026

Zaklínač 3 dostane český dabing. Připravili jej fanoušci a bude zdarma

Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, handheld, 720p)

Už na konci října bude pro fanoušky oblíbeného RPG The Witcher 3: Wild Hunt (Zaklínač 3) dostupný český dabing. Jde o neoficiální komunitní dílo, které autoři nabídnou ke stažení zdarma, avšak pouze...

19. října 2026  11:30 12

Kdy se dostane s GTA 6 na PC hráče? Možná dřív, než si myslí

Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack

Kdy dorazí dlouho očekávané GTA 6 na PC? Naděje hráčům na počítačích nejprve dal a hned zase sebral Xbox, nejnovější spekulace však naznačují, že by na vydání na PC nemuseli moc dlouho čekat.

19. října 2026 9

Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...

18. října 2026  9:15 4

RECENZE: Český Dreadline Express je postapokalyptická detektivka ve vlaku

80 %
Dreadline Express

Dreadline Express je velmi originální hra z tuzemské produkce. Jakožto pasažér vlaku, putujícího postapokalyptickou krajinou, budete muset řešit náročné hádanky.

PC
18. října 2026 0

Streamer Doherty je tak otravný, že mu zaplatili, aby nemohl půl roku vysílat

Youtuber a streamer Jack Doherty

Americký youtuber Jack Doherty provokuje internetové publikum expresivním vyjadřováním a ostentativně prezentovaným životním stylem. Teď to však vypadá, že si od jeho otravných „vtípků“ aspoň na...

17. října 2026 3

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Nový Street Fighter je přihlouplý film stylizovaný do 90. let

Street Fighter (film, 2026)

Do kin se přiřítil nový Street Fighter, který je nefalšovanou bezmyšlenkovitou zábavou. Jelikož jsme příznivci filmových zpracování videoher a vždy doufáme v nejlepší, přinášíme recenzi z pohledu...

17. října 2026 2

RECENZE: Hellraiser: Revival je brutální horor, ze kterého vám bude špatně

80 %
Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Pro jedny jsou to démoni, pro druhé andělé. Říká se jim Cenobité, jsou ohyzdně zdeformovaní a pocházejí z dimenze zvané Labyrint. Přišli si pro vaši milou poté, co jste otevřeli záhadnou kostku, po...

PS5
16. října 2026 7

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×