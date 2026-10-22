Smutná zpráva přichází jen tři měsíce poté, co investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem koupila herní vydavatelství Electronic Arts za 55 miliard dolarů. To přineslo dluh a tlak na úspory.
Electronic Arts se chtějí soustředit na méně větších projektů naráz a zároveň se zaměřit na klíčové značky, jakými jsou sportovní hry, Apex Legends, Battlefield či další hra Star Wars Jedi. Propuštěno bylo zhruba 400 lidí (z toho 50 z BioWare), což představuje asi 3 procenta zaměstnanců. Výsledkem je také konec studia BioWare.
„Zatímco se soustředíme na tyto významnější projekty, malý tým v BioWare pracoval na rané fázi vývoje hry Mass Effect. Rozhodli jsme se však v tomto vývoji nepokračovat, což znamená, že zavíráme studio i naši pobočku v Edmontonu. BioWare je legendární studio, které pomohlo definovat žánr RPG, a toto rozhodnutí jsme neudělali lehkomyslně,“ oznámilo EA.
BioWare vzniklo v roce 1995 a o rok později debutovalo akcí s mechy Shattered Steel. Do srdcí hráčů se však zapsalo až v roce 1998, kdy vydalo fantastické RPG Baldur’s Gate. Během let ovšem vydalo řadu dalších hitů, jako Star Wars: Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights, Mass Effect či Dragon Age: Origins.
Po odchodu zakladatelů se však studiu postupně přestalo dařit, stal se z něj tak snadný cíl pro škrty. Mass Effect: Andromeda byl přijat rozporuplně, Anthem nenaplnil live-service ambice a poslední hra studia, Dragon Age: The Veilguard, která byla kritizována pro výrazné woke pojetí, zůstala taktéž daleko za finančním očekáváním.
Dopis na rozloučenou
BioWare je již více než 30 let něčím víc než jen studiem. Je domovem pro vypravěče, vývojáře a hráče, kteří vdechli život našim světům.
Baldur’s Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem.
Nyní, po více než třech desetiletích společných dobrodružství, BioWare ukončuje svou činnost a raná fáze vývoje dalšího projektu ze série Mass Effect se chýlí ke konci.
Není vůbec snadné napsat tato slova. Nyní se soustředíme na náš neuvěřitelně talentovaný tým, který do těchto her vložil celé své srdce, a na to, abychom se navzájem podporovali během této změny.
To, co společně vybudovaly celé generace BioWare, je důvod k oslavě a vzpomínkám. Tyto hry se staly něčím mnohem větším díky tomu, že jste je hráli, diskutovali o svých rozhodnutích, zamilovali se do postav a učinili si tyto světy svými vlastními.
Jménem nás všech v BioWare vám děkujeme, že jste byli tou nejvýznamnější součástí našeho příběhu.
BioWare