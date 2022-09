Bioshock Infinite dostal po letech nečekaně vylepšení, které nikdo nechtěl

Za zjednodušující označení „střílečka“ v perexu se omlouvám, Bioshock Infinite z roku 2013 je totiž daleko komplexnější hrou, než tento pojem vyjadřuje.

Reakce hráčů jsou výhradně negativní, za tři dny už jich na Steamu přibylo přes patnáct set. U devět let staré hry!

Kromě dechberoucí architektury létajícího města se vývojáři nebáli ani politických témat, a tak antiutopický příběh nesourodé dvojice drsňáckého detektiva Bookera a bojácné dívky Elisabeth ukazuje, že cesty do pekel bývají dlážděny těmi nejčistšími úmysly (viz naše dobová recenze).

Ano, z dnešního pohledu můžeme vytknout, že je Bioshock Infinite ve své vizi možná až příliš doslovný, na druhou stranu podobné hry se bohužel příliš nedělají. I proto u něj tráví dodnes čas stovky hráčů a na Steamu si drží skvělé hodnocení 94 kladných recenzí.

Tedy držel do předchozího víkendu, kdy byl nečekaně vydán nový patch, který už nikdo neočekával. Jeho název „vylepšení kvality života“ (Quality of Life Update) slibuje mnohé, ovšem výsledek je jednoznačným zklamáním. Nejen, že za vás vývojáři nezaplatí účet za plyn a elektřinu, nezajistí dlouhou a pevnou erekci ani nepohlídají nemocné děti, což jsou věci, které by průměrnému hráči skutečně mohli zlepšit kvalitu života, oni jim ji dokonce vyloženě kazí.

Chudák Elizabeth se klidu jen tak nedočká.

Hru totiž obohatili o nového spouštěcího klienta, který má zjednodušit nákupy dodatečných doplňujících balíčků do hry.

Pomiňme na chvíli fakt, že co se týče té hrstky kvalitních DLC, jejichž nákup ve Steamu už byl snadný i bez tohoto vylepšení, hráčům vadí především to, že jde jen o další zbytečnou nabídku, která zdržuje od hraní hry. Co hůř, lidé, kteří používají Linux, si už Bioshock Infinite nyní ani nemohou spustit.

„Kde má prosím vás být to vylepšení kvality života?“ ptá se v příslušném diskusním vlákně jeden z uživatelů, zatímco další nesmlouvavě vyjadřuje přání, aby vývojáři shořeli v pekle.

Je samozřejmě jen otázkou času, kdy budou všechny připomínky vypořádány, pravdou ale je, že obchodní praktiky vydavatelství Take Two v poslední době připomínají situaci Electronic Arts z let, kdy se opakovaně staly nejméně oblíbenou společností v USA.

Z poslední doby připomeňme například změnu série NBA 2K ve výherní kasino, vydání zcela rozbitého wrestlingu WWE 2K20 nebo boj proti tvůrcím modifikací Grand Theft Auta. Že ale budou prznit i své staré klasiky, zřejmě nečekal nikdo…