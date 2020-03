Beyond the Wire nabídne realistický zážitek ze zákopů 1. světové války

Že lidé ze studia Offworld Industries střílečky z vlastního pohledu umí, ukázali už ve svých předchozích projektech The Squad a Post Scriptum. Beyond the Wire má být na první pohled velice podobný, jen z prostředí první světové války.

Ovšem nenechte se mýlit. Tehdy se totiž bojovalo úplně jinak, a tak více než o taktice a strategickém plánování bude tato hra o brutálním boji na blízkou vzdálenost. Omezená viditelnost, chaos a všudypřítomné bahno přinesou daleko syrovější zážitek, než známe například z Battlefieldu 1. Klíčem úspěchu bude boj na bajonety, který podle principu spotřeby staminy na papíře připomíná sérii Dark Souls.

Hra vyjde již brzy v rámci předběžného přístupu, kdy nabídne obrovská bojiště až pro stovku hráčů najednou, tři hratelné strany konfliktu a stejný počet rozlehlých map. Do plné verze, naplánované na přelom let 2021 a 2022, pak s určitostí obsahu přibude.