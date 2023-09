Už 15 let čekají fanoušci na pokračování, místo toho dostanou jen remaster

Beyond Good & Evil je aktuálně tou nejdéle vyvíjenou hrou v historii herního průmyslu, o tento nelichotivý rekord okradla prokletého Duke Nukem Forever (viz náš článek). Od jejího oficiálního oznámení uběhlo již 5 576 dnů, a i když nás vývojáři vytrvale přesvědčují, že se na hře stále pracuje, v její vydání věří už jen ti nejzarytější optimisté. Jako by jim pak společnost Ubisoft chtěla ještě nasypat do rány další sůl, plánuje k dvacetiletému výročí prvního dílu vydat speciální edici původní hry.

Knoebel @Knoebelbroet 'Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition' got rated by ESRB for Xbox One/Series, PS4/5, Switch and PC.



https://t.co/8kT9STfsWS https://t.co/P1gPXg4ecv oblíbit odpovědět

Na oficiálních stránkách ratingové agentury ESRB se totiž objevila informace o chystaném vydání Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition pro playstationy, xbox, PC a Nintendo Switch. Zatím není jisté, co tato edice bude obsahovat, podle názvu je ale patrné, že můžeme doufat maximálně v nějaký 4K remaster s pár bonusy navíc.

Na tom samozřejmě není nic špatného, hra je stále výborná a od posledního remasteru (naše recenze) už také uběhlo spoustu času, takže v běžné situaci bychom z toho měli radost. Jenže v tomto případě, kdy už aspoň pět let čekáme na jakoukoli novou informaci o pokračování, to působí spíš jako by si Ubisoft jen mapoval terén, jestli tato značka ještě někoho vůbec zajímá.