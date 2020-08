Kromě druhého dílu se fanoušci Beyond Good & Evil mohou těšit i na film

Po nadějné ukázce z E3 2018 jsme o pokračování skvělého Beyond Good & Evil už zase podezřele dlouho neslyšeli, naštěstí to ale vypadá, že Ubisoft se značkou stále počítá. Alespoň to naznačuje oznámení chystané televizní adaptace této kultovní, byť komerčně nedoceněné akční adventury. O její produkci se samozřejmě postará Netflix, který se v posledních měsících do videoher obul pěkně zostra, namátkou chystá The Last of Us, Splinter Cell, Castlevanii nebo Diablo.

Kterou herečku (nebo herce) byste obsadili do hlavní role novinářky Jade?

Na rozdíl od výše uvedených značek nepůjde o seriál, ale o celovečerní film, který by měl kombinovat živé herce s animovanými monstry. Zajímavě vypadá i jméno režiséra, Rob Letterman totiž v Detektivu Pikačuovi dokázal, že umí udělat slušnou podívanou pro celou rodinu.

Beyond Good & Evil je akční adventura z roku 2003, ve které hlavní hrdinka, investigativní reportérka Jade, pomocí své bojové hole a digitálního fotoaparátu bojuje proti mimozemské konspiraci. Více viz naše recenze.