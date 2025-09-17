Je to video, které by ještě začátkem září nevzbudilo žádnou pozornost. V v klipu zveřejněném na oficiálním účtu studia Bethesda s popiskem „good kitty“ vidíme slavného filmového archeologa Indiana Jonese, jak se sklání ke kočce, hladí ji a říká: Ty se o ty fašisty moc nezajímáš, že?
V čem je tedy zádrhel? Video zveřejnili v neděli 14. září, tedy čtyři dny pro vraždě amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Právě jeho smrt radikalizovaná část společnosti oslavuje a vnímá jako malé vítězství nad fašismem.
Video s kočkou ovšem může být jen nevhodně načasovaná propagace, říká jedna teorie. Bethesda totiž 4. září vydala The Order of Giants, tedy příběhové rozšíření pro vynikající akční dobrodružství Indiana Jones and the Great Circle. Na oficiálním účtu se tak od té doby objevují obrázky a krátké klipy, které nový obsah propagují.
Většina ohlasů pod již smazaným příspěvkem si to ovšem nemyslela a vnímá ho jako politický postoj. Ostatně uživatelé tapetují obrázkem již smazaného tweetu ostatní příspěvky Bethesdy. Někteří pak poukazují, že šlo o záměr, protože například jedna z vývojářek Bethesdy Kirkovu smrt veřejně oslavovala.
Nebyla přitom jediná. V pondělí jsme psali o grafičce, která pracovala na očekávané samurajské hře Ghost of Yotei. O práci přišla za méně než 24 hodin poté, co oslavovala Kirkovu smrt. Vyhazov následně komentovala tak, že ji o vysněnou práci připravil „odpor proti fašismu“. Pro zajímavost, v úterý vydaný nový trailer ze hry má na YouTube výrazně víc palců dolů než nahoru.
Ani tvůrce nezávislé hry Caravan SandWitch pietu nedržel. Na sociální síť napsal: „Je to rok od vydání Caravan SandWitch!! A navíc jeden fašista dostal 360 noscope. To je ale týden!“ No scope označuje techniku ze stříleček, kdy hráč z odstřelovací pušky trefí nepřítele po otočce a bez zamíření.
K situaci se již dříve vyjádřil Microsoft, pod nějž Bethesda spadá: „Jsme si vědomi názorů, které vyjádřila malá část našich zaměstnanců ohledně nedávných událostí. Bereme takové záležitosti velmi vážně a v současné době prověřujeme každou jednotlivou situaci. Komentáře oslavující násilí vůči komukoli jsou nepřijatelné a nejsou v souladu s našimi hodnotami.“
Indiana Jones and the Great Circle
„Že bude nová herní adaptace osmdesátkového hrdiny Indiana Jonese pecka, jsme tak trochu dopředu tušili, že ale až taková, jsme nedoufali ani v těch nejdivočejších snech. Rovnou stovku dáváme opravdu výjimečně, ale i kdyby vám snad kultovní filmová sága nic neříkala, The Great Circle si jednoduše musíte zahrát,“ napsali jsme v recenzi hry. Přečíst si můžete také recenzi portu na PlayStation 5.