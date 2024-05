Beta World of Warcraft: The War Within začne v červnu, přístup si lze koupit

Přístup do bety lze získat dvojím způsobem. První je klasický, na oficiálních stránkách vyjádříte zájem o testování. Pak už jen čekáte, zda jste byli vylosovaní. Zkontrolovat si to můžete spuštěním aplikace Battle.net, najetím na položku World of Warcraft a následným rozkliknutím listovátka nad tlačítkem „Play“. Pokud v dostupných verzích vidíte nápis The War Within, gratulujeme, jste v betě.

Přístup si lze ovšem zajistit ještě jedním způsobem, bude vás ovšem stát peníze. Pokud si předobjednáte nejdražší (epickou) edici The War Within, k níž se vážou kosmetické předměty, ale i 30 dní herního času (aktivuje se bohužel okamžitě), máte přístup do bety garantovaný. Epická edice stojí v přepočtu na koruny zhruba 2 230 korun.

Beta zahrnuje kompletní levelovací „zážitek“, tedy přepracované herní systémy, všechny zóny, dungeony, nový režim delves, sdílení postupu mezi postavami Warbands či novou hratelnou rasu Earthen. Testování prvního raidu The Nerub’ar Palace s osmi bossy bude dostupné později. Mimochodem, kdo se bojí pavouků, bude si moci zapnout filtr, který je promění na kraby. Nové talenty si můžete zkusit naklikat třeba zde.

World of Warcraft: The War Within World of Warcraft: The War Within

Nadcházející tři expanze budou mít společné příběhové pojítko – The Worldsoul Saga Storyline. První na řadě je expanze The War Within (Khaz Algar), druhá Midnight (Quel’thalas) a třetí The Last Titan (Northrend).

Tvářemi The War Within budou Anduin, Thrall, Magni a Alleria. Společně se vydáme do temných hlubin Nerubijské říše, kde nevyzpytatelná Harbinger of the Void shromáždila své pavoučí síly, aby srazila Azeroth na kolena.

Datum vydání prozatím nebylo oznámeno, ale je zřejmé, že Blizzard bude chtít stihnout nejhůře konec léta, aby se vyhnul podzimní smršti nových her.