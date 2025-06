Vedení herní divize Sony se před lety nechalo zaslepit úspěchem, respektive pohádkovými výdělky úspěšných live-service her, a tak se rozhodlo, že během tří let vydá rovnou dvanáct vlastních. Dopadlo to katastrofálně, osm z plánovaných dvanácti už bylo zrušeno. Jednou z nich byl i neoznámený projekt od Bend Studia, který byl odpískán letos v lednu.

Výsledkem je ovšem propouštění. Na selhání managementu doplatilo zhruba 40 lidí, což je 30 procent zaměstnanců studia, napsal Jason Schreier z Bloombergu. Studio už podle jeho informací zahájilo práci na novém projektu.

Pro pořádek, Bend Studio po vydání Days Gone chtělo pracovat na dvojce, ale Sony to zamítlo. Šéf projektu Jeff Ross už studio opustil a vůči Sony je dodnes zahořklý.

Days Gone Remastered Days Gone Remastered

Informaci o propouštění následně potvrdilo přímo studio na sociálních sítích. „Dnes jsme se rozloučili s několika neuvěřitelně talentovanými kolegy, kteří nás opouštějí, aby se mohli věnovat dalším projektům. Jsme jim velmi vděční za jejich přínos, který formoval naši společnost, a jejich vliv bude navždy součástí naší historie,“ píše se v prohlášení.

„Pro náš tým je to těžký okamžik, ale chováme obrovský respekt ke všem, kteří nás dostali až sem. I nadále se budeme věnovat rozvoji Bend Studia s kreativitou, nadšením a inovacemi v titulech, které vytváříme.“