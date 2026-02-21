To jsme tu ještě neměli. V chystané hře budeme ovládat spermii v ejakulátu

Chystaná nezávislá hra od vývojáře Valentina Wirtha, který je podepsaný pod českými hity jako Mafia nebo Crime Boss, nás nechá prožít osud spermie. Hráčovým úkolem je vyhrát oplodňovací závod a přenést své genetické informace na další generaci.

V počítačových hrách už jsme byli postaveni před mnoho obtížných výzev. A naučili se, že když se k problému postavíme čelem (a případně snížíme obtížnost), můžeme uspět i ve zdánlivě nesplnitelných misích. Jenže v chystané hře Become nás čeká výzva, kde je šance na úspěch jen zhruba jedna ku padesáti milionům. Menší než vyhrát jackpot ve sportce. Vyzkoušíme si totiž osud spermie, která se po opuštění varlat vydává na dlouhou cestu za oplodněním vajíčka.

S tímto originálním nápadem přišel nezávislý vývojář Valentin Wirth, jehož práci tuzemské publikum dobře zná, v jeho portfoliu najdeme hity jako Mafia nebo Crime Boss. A vypadá to, že i tentokrát má našlápnuto k solidnímu úspěchu, neotřelá premisa totiž zaujala novináře z celého světa.

Autor k ošidnému tématu navíc přistupuje odlehčeně a s humorem, což je patrné už jen z názvu hry, který například britské noviny Metro označili za ten vůbec nejlepší v dějinách herního průmyslu. Slovo become totiž kromě očividného významu „stát se něčím“ zároveň slouží jako slovní hříčka: homonymum be cum totiž znamená „buď… ehm… ejakulátem“. Oznamovací trailer pobavil i datem vydání, které je stanoveno na rok 2026 s dovětkem „If I don’t fuck it up“. To překládat nebudeme.

Tuto hru už všichni úspěšně dohráli. Teď jde o to, kolik si jich to bude chtít zopakovat.

Každopádně hra samotná vypadá zajímavě, byť z krátkého videa není úplně patrné, co vlastně bude její pointou. Takto od oka to připomíná meditativní artovku Abzu (naše recenze), jen místo zatopených ruin po mimozemské civilizaci tady putujeme útrobami vaginy. Evidentní je, že zde budou i nějaké rozhovory a jednoduchý RPG systém, spermie se mohou vzájemně lišit například rychlostí nebo množstvím proteinů.

Otázkou pak je, co bude cílem hry, protože ve skutečnosti není vítězem pomyslného závodu ta nejrychlejší spermie. Naopak, ty, co na místo dorazí nejrychleji, narazí na obal vajíčka (zona pellucida), který je nejprve nutno „rozbít“. Své genetické informace tak předává až šťastlivec z druhého sledu, což může být z hlediska hratelnosti trochu demotivační.

Vypadá to zajímavě, tak doufejme, že tato spermie bude stát u zrodu něčeho pozoruhodného a nebude jen v hanbě vyplýtvána do odpadu, tak jako se to každý den stává mnoha jejím kolegyním.

