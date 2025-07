NATO pod útokem. Série Battlefield se příštím dílem vrací do současnosti

Značka Battlefield je prakticky jediným vážným konkurentem pseudorealistické série Call of Duty. Její poslední díl, který vyšel s podtitulem 2042 v listopadu roku 2021, byl ovšem pořádný průšvih (viz naše recenze). Ani ne tak po technické stránce, jak je bohužel poslední dobou v herním průmyslu téměř normou, ale především po té obsahové. Hra vypadala spíše jako free 2 play titul, přitom se prodávala za plnou cenu. Vývojáři však nakonec dokázali příkladnou péčí zkažené děcko srovnat do latě a s několika miliony prodaných kopií značku zachránit.

Call of Duty potřebuje konkurenci jako sůl, Battlefield kromě široké palety bojových vozidel hodlá zaujmout i příběhovou kampaní.

Čerstvě představený šestý díl má ambice ji vrátit na vrchol. Pryč je experimentování s tematickým zasazením i herními mechanikami. Po první a druhé světové válce a konfliktu budoucnosti se Battlefield vrací tam, kde mu to vždy fungovalo nejlépe – do současnosti. Pryč jsou individuální operátoři, pryč jsou sci-fi vynálezy, pryč jsou pasivně agresivní ekologická varování, naopak vrací se tradiční systém „povolání“, a dokonce i vysokorozpočtová příběhová kampaň.

Právě z ní jsme v prvním traileru mohli vidět ochutnávku, a i když je samozřejmě řádně „přepálená“ ve stylu filmů Michaela Baye, nelze jí upřít atmosféru. Když si člověk uvědomí, kolik se v současnosti odehrává po světě vojenských konfliktů, nepůsobí předestřený útok na státy NATO tak moc sci-fi, jak bychom si asi všichni přáli.

Tím hlavním však samozřejmě bude klasicky multiplayer o němž bychom se měli dozvědět více 31. července. Počítá se s několika koly otevřené bety, během níž vývojáři získají od hráčů zpětnou vazbu a dobalancují hru tak, aby vyhovovala většině. Ne, tady opravdu nejde o žádné umění, Electronic Arts zoufale potřebují nějaký hit, a tak jdou komunitě na ruku. V kuloárech se mluví o tom, že vývoj stál 400 milionů dolarů, takže je potřeba to nějak zaplatit.

Každopádně první trailer působí skvěle, a tak si můžeme dovolit jistý optimismus. Datum vydání nebylo oficiálně ani naznačeno. ale předpokládáme, že hra (stejně jako v předchozích instancích) míří na předvánoční sezonu. Předobjednávkám bychom se však, být vámi, pro jistotu vyhnuli.