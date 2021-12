Battlefield se nelepší a hráči ubývají, autoři reagují santovým oblečkem

Vydání posledního dílu milionové série Battlefield si v Electronic Arts za rámeček určitě nedají. Hra v současném stavu působí spíše jako early access, v recenzích dostává průměrná hodnocení (viz ta naše) a hráči jsou ještě přísnější, když má od nich na Steamu jen 35 %. I když už jsou první záplaty těch nejhorších problémů na světě, bude trvat ještě dlouho, než nový díl dosáhne standardu, na jaký jsme u této značky dlouhodobě zvyklí.

Vánoční dekorace se do Battlefieldu příliš nehodí.

Ne každé vylepšení ovšem hráči kvitují s nadšením. Když v předstihu na internet utekly náhledy kostýmů, připravených k nadcházející vánoční sezoně, reakce byly jednoznačně negativní. Nejde ani tak o to, že výroba kosmetických doplňků není to, co by mělo být pro vývojáře aktuálně prioritou, ale spíše o skutečnost, že se santovské oblečky vůbec nehodí do atmosféry, kterou se hra snaží zprostředkovat

Příběh Battlefiledu se totiž odehrává v postapokalyptické krajině, kdy se kvůli ekologickým katastrofám z většiny lidí stali uprchlíci, kteří se snaží najít ve světě kus bezpečného místa k životu a vedou válku o vzácné zdroje. Tanky pomalované soby a hvězdičkami nebo po zuby ozbrojení vojáci v santovských čepičkách do tohoto světa příliš nezapadají.

„Něco takového patří do Fortnitu, ne do Battlefieldu,“ domnívá se jeden z komentujících, zatímco druhý si myslí, že „tahle značka už nemá více kam klesat“. Pravdou je, že odliv hráčů je výrazný a hru v popularitě na Steamu přeskočil i okrajový Farming Simulator (viz náš článek). Electronic Arts proto přistupují ke strukturálním změnám a nad sérií bude nově dohlížet Vince Zampella ze studia Respawn, který má na svém kontě například Titanfall nebo Call of Duty: ModernWarfare 2.