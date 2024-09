Příští Battlefield zavrhne většinu novinek z minulého dílu, slibují vývojáři

Na vydání zatím posledního dílu série válečných stříleček Battlefield by zřejmě v Electronic Arts nejraději zapomněli. Hra propadla v recenzích (ta naše s hodnocením 55 % byla ještě jedna z těch „hodnějších“), u hráčů (v jednu chvíli jedno z nejnižších hodnocení ze všech her na Steamu) i v prodejích (viz náš článek). V průběhu let ji sice vývojáři dokázali opravit a dnes už je vcelku zábavná, na jednu z nejsilnějších značek herního průmyslu je to i tak málo.

Hrdinní specialisté se neosvědčili, příští díl se vrátí ke klasickým třídám.

V chystaném stále ještě bezejmenném pokračování proto autoři přistoupí k mnoha změnám, místo do budoucnosti se ovšem ohlížejí do minulosti. „Když se ohlédneme za vrcholem Battlefieldu, je to éra třetího a čtvrtého dílu, kdy bylo všechno moderní. A já si myslím, že se musíme vrátit k jádru toho, co Battlefield ve skutečnosti je, a udělat to správně,“ řekl ředitel značky Vince Zampella v rozhovoru pro magazín IGN. V praxi to bude znamenat, že většina novinek, kterými se tak chlubil Battlefield 2042, bude nemilosrdně shozena ze stolu. Skončí systém tzv. specialistů a vrátí se původní rozdělení vojáků do několika málo tříd, zmenší se mapy, protože se ukázalo, že ve 128 lidech hra nefunguje tak dobře jako v 64. Přislíbená je i příběhová kampaň, byť ta byla v historii značky vždy slabá.

Vývojáři se musí vyvarovat technických chyb, hra totiž minule vyšla pořádně rozbitá. Aby se to povedlo, na hře pracuje zatím největší tým v historii série, kromě švédských DICE vypomáhají i interní studia EA Motive, Criterion a Ripple Effect. A kdy bude hotovo? Letos určitě ne, ostatně zatím máme k dispozici jen jediný oficiální „artwork“. Nejpravděpodobněji se tak jeví konec příštího roku, ale berte to prosím s rezervou.