Série Battlefield míří i na mobilní zařízení

Po tříleté pauze letos vyjde další díl populární série válečných stříleček Battlefield. Na jeho oficiální oznámení stále čekáme, v tuto chvíli bohužel ještě nevíme ani jeho jméno nebo časové zasazení. Navzdory neuspokojivým prodejům zatím posledního pátého dílu (viz náš článek) jde pro Electronic Arts stále o klíčovou značku, a tak se nelze divit, že se chce pokusit rozšířit její slávu i na mobilní platformy.

Call of Duty: Mobile je na poměry mobilních her dobrou zábavou.

Po pravdě jediné, co je na oznámení Battlefield Mobile překvapivé, je to, že se tak nestalo už mnohem dříve. Největší konkurence Battlefieldu, značka Call of Duty, už je totiž na trhu téměř dva roky (viz náš článek) a za tu dobu vydělala svým provozovatelům téměř půl miliardy dolarů.

Mobilní Battlefield nemá být jen osekaným portem svého velikého bratříčka ale od píky vytvářenou hrou navrženou s přihlédnutím ke specifikům dotykových displejů. O vývoj se v rámci Electronic Arts stará samostatné studio Industrial Toys a vyjít by měla v průběhu příštího roku.