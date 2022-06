Příští Battlefield by měl zase mít příběhovou kampaň

Absence kampaně pro jednoho hráče sice nebyla tím hlavním důvodem, proč Battlefield 2042 propadl u hráčů i kritiků, i tak se ale ukázalo, že většině lidí chybí.

Battlefield byl vždy především o multiplayeru, některé příběhové kampaně ale nebyly úplně špatné.

Obzvlášť s přihlédnutím k faktu, že si tvůrci dali s příběhovým pozadím vojenského konfliktu v postapokalyptickém světě docela záležet. Nyní to vypadá, že šlo nejspíš jen o výjimku, podobně jako například u například u konkurenční Call of Duty: Black Ops 4, a do budoucna se počítá s jejím návratem.

Vyplývá to aspoň z inzerátu zveřejněného na internetových stránkách studia Battlefield Seattle, kde se již na novém díle pracuje. Hledá se totiž člověk, který bude „řídit tým designérů a vtiskne vizi nové kampani Battlefield. Jeho úkolem bude řídit návrh misí, příběhu, herních mechanik a systémů tak, aby vytvořil co nejkvalitnější zážitek pro jednoho hráče.“

O tom, že to Electronic Arts s příběhem u Battlefieldu myslí vážně, svědčí ostatně i fakt, že dohled nad značkou svěřili Markcusi Lehtovi, jednomu z autorů fenoménu Halo.