Zkušební verze zahrnuje pět režimů a tři mapy, jmenovitě Eastwood, Blackwell Fields a Siege of Cairo. Ochutnávka se tak týká pouze multiplayeru, příběhová kampaň není součástí akce. Hrát zdarma lze až do 2. prosince do 13:00; pokud se poté rozhodnete titul pořídit, dosažený postup se přenese.
Jak se dostat k trialu? Nejprve je třeba stáhnout free 2 play Battlefield REDSEC, což je sice samostatný projekt zaměřený na battle royalle, nicméně jeho součástí je i zkušební verze Battlefieldu 6. Na PC ji najdete na Steamu a Epicu, na konzolích na PS Storu a Xbox Storu. Účet u vydavatele Electronic Arts je vyžadován.
„Celkově lze konstatovat, že Battlefield 6 je velmi konzervativní hra, která ničím nepřekvapí. Ale vzhledem k aktuálnímu stavu herního průmyslu je to přesně to, po čem hráči touží. Špičková vojenská akce, která se drží při zemi a nabízí pořádnou hru ‚na vojáčky‘ bez zbytečného balastu a v technologické kvalitě, která nemá obdoby. O žádném umění tady nemůže být řeč, ale zábava je to parádní a vydrží na hodně dlouho,“ napsali jsme v recenzi Battlefield 6 na Bonuswebu.
