Sedm let starý a do motivů 2. světové války zasazený Battlefield V sice neuchvátil, ale pořád to byla slušná zábava. Do blízké budoucnosti zasazený Battlefield 2042 z roku 2021 už se ovšem vůbec nepovedl. Hra vyšla nedodělaná, s nedostatkem obsahu a i když tvůrci pracovali na nápravě, prodejní očekávání vydavatele splnit nedokázala.
Byla by ovšem chyba celou značku odepsat. V Electronic Arts nakonec pochopili, že pokud chtějí vydělávat, budou se muset snažit ne o trochu víc, ale o hodně víc. Battlefield 6 je zasazený do současnosti a sledujeme v něm válku NATO s fiktivní vojenskou korporací Pax Armata.
Na Battlefieldu 6 nepracuje jen původní studio DICE, které i nadále vede vývoj. S vývojem pomáhají další tři studia (Criterion, Motive a Ripple Effect), která tvoří uskupení nazvané Battlefield Studios. Battlefield 6 se mohl dále opřít o pozitivně přijatou betu a nezahálel ani marketing, který se například drsně vysmál Call of Duty.
Podle analytika z Alinea Insight se v rámci předobjednávek na Steamu prodalo přes 1,8 milionu kopií, čímž hra vydělala jen na Valve přes sto milionů dolarů ještě před vydáním. Dostupná ovšem je i na PlayStationu 5 a Xbox Series X/S.
Zůstaňme ovšem ještě u Steamu. Aktuálně je to nejprodávanější hra globálně i v Česku. A podle SteamDB hrálo v jeden moment 747 440 lidí, což je velmi slušný výsledek. Jen 13 her v historii Steamu si vedlo lépe. Pro porovnání, únorový český hit Kingdom Come 2 si připsal 256 206 souběžně hrajících.
Jak se Battlefield 6 vysmál Call of Duty
Co se první dojmů týče, podle recenzenta Bonuswebu Honzy Srpa je to přímočará zábava bez nějakých velkých přešlapů. Prozatím ji s nadsázkou hodnotí jako „nejlepší Call of Duty za posledních pět let“. Co se reakcí ve světě týče, na Steamu svítí štítek „velmi kladné“. Na Metacritic je průměr recenzentů 83 procent a uživatelů 8,1 z 10.
