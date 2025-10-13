Battlefield 6 to trefil. Zájem o válečnou akci je enormní

Ondřej Zach
  10:32
Válečná značka Battlefield je zpět. Vydavatelství Electronic Arts tentokrát investovalo nemalé peníze, aby vyzvalo krále žánru, značku Call of Duty. A první metriky naznačují, že velmi úspěšně.

Sedm let starý a do motivů 2. světové války zasazený Battlefield V sice neuchvátil, ale pořád to byla slušná zábava. Do blízké budoucnosti zasazený Battlefield 2042 z roku 2021 už se ovšem vůbec nepovedl. Hra vyšla nedodělaná, s nedostatkem obsahu a i když tvůrci pracovali na nápravě, prodejní očekávání vydavatele splnit nedokázala.

Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
52 fotografií

Byla by ovšem chyba celou značku odepsat. V Electronic Arts nakonec pochopili, že pokud chtějí vydělávat, budou se muset snažit ne o trochu víc, ale o hodně víc. Battlefield 6 je zasazený do současnosti a sledujeme v něm válku NATO s fiktivní vojenskou korporací Pax Armata.

Na Battlefieldu 6 nepracuje jen původní studio DICE, které i nadále vede vývoj. S vývojem pomáhají další tři studia (Criterion, Motive a Ripple Effect), která tvoří uskupení nazvané Battlefield Studios. Battlefield 6 se mohl dále opřít o pozitivně přijatou betu a nezahálel ani marketing, který se například drsně vysmál Call of Duty.

Battlefield 6

Battlefield 6

Podle analytika z Alinea Insight se v rámci předobjednávek na Steamu prodalo přes 1,8 milionu kopií, čímž hra vydělala jen na Valve přes sto milionů dolarů ještě před vydáním. Dostupná ovšem je i na PlayStationu 5 a Xbox Series X/S.

Zůstaňme ovšem ještě u Steamu. Aktuálně je to nejprodávanější hra globálně i v Česku. A podle SteamDB hrálo v jeden moment 747 440 lidí, což je velmi slušný výsledek. Jen 13 her v historii Steamu si vedlo lépe. Pro porovnání, únorový český hit Kingdom Come 2 si připsal 256 206 souběžně hrajících.

Jak se Battlefield 6 vysmál Call of Duty

Co se první dojmů týče, podle recenzenta Bonuswebu Honzy Srpa je to přímočará zábava bez nějakých velkých přešlapů. Prozatím ji s nadsázkou hodnotí jako „nejlepší Call of Duty za posledních pět let“. Co se reakcí ve světě týče, na Steamu svítí štítek „velmi kladné“. Na Metacritic je průměr recenzentů 83 procent a uživatelů 8,1 z 10.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na...

Youtuber se před 14 lety vydal na cestu v Minecraftu. Teď konečně našel cíl

Youtuber si před více než 14 lety dal neobvyklou výzvu: dojít až na okraj světa ve hře Minecraft, která má však kvůli náhodně generované herní mapě okraje až pořádně daleko od startovního bodu, a...

Chystá se Terminátor, o kterém jsme kdysi všichni snili. Chybí jediná věc

Terminator 2D: No Fate je připravovaná 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z 80. a 90....

Je to zoo a streameři jsou zvířata. Účast na akci roku odřekla další hvězda

Komunitní akce TwitchCon je největší streamerskou událostí na světě. Sraz s fanoušky už však z bezpečnostních důvodů odřeklo hned několik slavných streamerek. Aktuálně se k nim přidal i Zack Hoyt,...

Legenda se vrací. Zahrajte si nové Heroes of Might & Magic

Kdysi zbožňovaná strategická série Heroes of Might & Magic se vrací. Nový díl s podtitulem Olden Era slibuje návrat ke kořenům. Jak se to autorům podařilo, můžete nyní sami posoudit prostřednictvím...

Fanoušek, nebo šílenec? Hráč strávil 100 hodin opakováním absurdní činnosti

Ještě jako malý chlapec si hráč vystupující pod přezdívkou Hippos_R_Us vymyslel jen těžko pochopitelnou výzvu – stát se nejsilnější postavou ve světě RPG hry Oblivion, aniž by přitom navýšil její...

13. října 2025 10

Mistrovství světa v League of Legends 2025. Kdo ovládne Čínu

Už popatnácté se letos uskuteční mistrovství světa v League of Legends. Na turnaji v Číně nebudou chybět ani nejlepší týmy z Evropy – G2 Esports, Movistar KOI a Fnatic. Za favority ovšem neplatí, s...

12. října 2025 1

Jsou ještě nějaké hranice intimity? Streamerka vysílala na Twitchi svůj porod

Streamerka Fandy si pro stovky tisíc diváků, kteří ji pravidelně sledují na Twitchi, připravila vskutku originální program. Namísto obvyklého hraní videohry World of Warcraft jim totiž v reálném čase...

12. října 2025 13

Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na...

11. října 2025 30

RECENZE: Česká Hlína není hlína, ale pořádná deprese

65 %

Hlína je město, které byste asi nechtěli navštívit, natož v něm žít. Je ponuré, temné a ten, kdo zde setrvá, dřív nebo později propadne zoufalství. Také je celé stvořené z hlíny.

PC
11. října 2025 1

Ambiciózní česká středověká hra hledá podporu přes komunitní financování

Legacy of Valor má být nový typ středověké hry, která chce kromě silného příběhu nabídnout také budování panství a velké bitvy. Nyní hledá další investory a rozšiřuje komunitu skrze Kickstarter.

10. října 2025  18:03 1

Legenda se vrací. Zahrajte si nové Heroes of Might & Magic

Kdysi zbožňovaná strategická série Heroes of Might & Magic se vrací. Nový díl s podtitulem Olden Era slibuje návrat ke kořenům. Jak se to autorům podařilo, můžete nyní sami posoudit prostřednictvím...

10. října 2025  10:10 15

Velká herní studia mohou jen závidět. Zrodil se další nečekaný hit

V poslední době se opravdu hodně daří různým sólo projektům malých nezávislých her, které hráče zaujmou. Nejčerstvějším příkladem je hra Megabonk, která za první dva týdny na trhu prodala víc než...

10. října 2025 13

Lidé se zlobí na prominentního streamera, že týrá psa. Jeho vysvětlení nevěří

Kontroverzní americký streamer a politický komentátor Hasan Piker má problém. Ne však kvůli svým antisemitským výrokům a výzvám k násilí, ale kvůli fence Kaye, které měl během streamu ve zlosti...

9. října 2025  10:20 11

Miliarda dolarů jen za marketing. Herní firmy utrácejí peníze jako o život

Část herních společností neustále nafukuje rozpočty projektů, aby přilákala co možná nejvíce zájemců. A v některých případech už to jsou opravdu astronomické částky. Sestavili jsme žebříček dvaceti...

9. října 2025 3

Simulátor čištění špíny nalákal miliony, brzy vyjde druhý díl

Chopíte se vysokotlakého čističe, takzvané vapky, a pustíte se do čištění všeho možného. Okamžitě viditelný výsledek odvedené práce pak přináší vítané uspokojení a relaxaci.

8. října 2025  12:25 2

Chystá se Terminátor, o kterém jsme kdysi všichni snili. Chybí jediná věc

Terminator 2D: No Fate je připravovaná 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z 80. a 90....

8. října 2025 11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.