Nový Battlefield slibuje totální válku a destrukci, která mění pravidla hry

Ačkoliv prozatím nevíme, do jakého období bude nový Battlefield zasazen (leaky naznačují blízkou budoucnost), šéf EA Andrew Wilson stihl hru pořádně vychválit.

„Hra obsahuje vše, co fanoušci na Battlefieldu milují: epické měřítko, totální válku, nečekané momenty a destrukci, která mění pravidla hry. Díky výkonu konzolí nové generace a počítačů posouvá vše na vyšší úroveň,“ hypuje Wilson.

„Když se zamyslíte nad novými generacemi platforem, s pokroky, kterých jsme dosáhli v enginu Frostbite, s pokroky, kterých jsme dosáhli v našem digitálním ekosystému a s pokroky, které děláme na úrovni designu díky vyššímu výkonu, budou hry na konzolích příští generace výjimečné,“ řekl Wilson akcionářům.

Oficiální odhalení máme očekávat v červnu, informační nálož během léta. Wilson zároveň vyvrátil spekulace ohledně vynechání starých konzolí a potvrdil, že „Battlefield, stejně jako naše sporty, vyjdou na current-gen a next-gen“.



Později svoje prohlášení přeformuloval a PlayStation 5 s Xboxem Series X/S označil za současnou generaci, zatímco PlayStation 4 a Xbox One za starou generaci. To lze číst tak, že focus má next-gen a PC, zatímco staré konzole nechce kvůli jejich masivnímu rozšíření hodit do koše. To se neobjede bez kompromisů. Kromě horší grafiky se obáváme špatné optimalizace.

Nový Battlefield je označován jako next-gen, což se má podle Wilsona projevit na fyzice, destrukci či umělé inteligenci. Na projektu maká dosud největší tým vůbec.

Kromě „velkého“ Battlefieldu se chystá mobilní verze, na níž pracuje studio Industrial Toys, vyjde příští rok. O té nevíme nic, ale není těžké si domyslet, že EA bude chtít replikovat výrazný komerční úspěch konkurenčního Call of Duty: Mobile.