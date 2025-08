Ačkoliv beta začne až ve čtvrtek, uživatelé si mohou stáhnout herní data už nyní. A právě to se projevilo i v počtu hráčů na Steamu. V jeden moment jich hru, v níž se nyní dostanou maximálně do nastavení v menu, mělo na Steamu souběžně puštěnou zhruba deset tisíc hráčů (via SteamDB).

Battlefield 6 se stal v posledních týdnech – i díky řadě uniklých videí – hitem na sociálních sítích a streamovacích platformách. Působí totiž přesně tak, jak mají hráči sérii rádi. Žádné velké experimentování, přepálená akce, krásná grafika a slušná míra destrukce prostředí. Bohatý by měl být i po obsahové stránce.

Jak si zahrát betu Battlefield 6

Od 9. srpna bude beta otevřená všem zájemcům. Kdo si chce zahrát o dva dny dříve a nezískal kód, má v podstatě už jen jednu možnost, a to koupit si předplatné EA Play Pro. Kód ovšem získali i ti, kteří se zaregistrovali do Battlefield Labs před 31. červencem. Rozdávaly se také v rámci streamů.

Betaverze bude dostupná na všech oznámených platformách, a to skrze Steam (bez nutnosti EA aplikace, účet u EA je vyžadován), Epic Store (vyžadována EA aplikace i účet), EA App, PS Store (PlayStation 5) a Xbox Store (Xbox Series X/S).

Battlefield 6 Battlefield 6

Časy jsou následující:

První víkend

Od 7. srpna do 8. srpna (předběžný přístup)

Od 9. srpna do 10. srpna (otevřená beta)

Druhý víkend

Od 14. srpna do 17. srpna (otevřená beta)

HW nároky na PC

Požadavky Minimální Doporučené Operační systém Windows 10 Windows 11 Procesor (AMD) AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 7 3700X Procesor (Intel) Intel Core i5-8400 Intel Core i7-10700 Paměť 16 GB 16 GB Grafická karta (AMD) AMD Radeon RX 5600 XT 6GB AMD Radeon RX 6700-XT Grafická karta (Nvidia) Nvidia RTX 2060 Nvidia RTX 3060Ti DirectX DX12 DX12 Připojení k internetu Ano Ano Místo na disku HDD - 55 GB SSD - 80 GB

Battlefield 6 vyjde 10. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.