V reklamě sledujeme, jak do akce nastupují herec Zac Efron, basketbalová hvězda Jimmy Butler, country zpěvák Morgan Wallen a hvězda UFC Paddy Pimblett.
Každý zastupuje jednu z herních tříd vojáků, vše podtrhují cool skiny zbraní. Celý tým si drsňácky vykračuje, jenže v okamžiku, kdy se Zac chystá pronést proslov začínající slovy: „Dobře, hoši. Jsme tu, abychom udělali jednu věc“, přiletí raketa a celou jednotku rozmetá.
Tím končí reklama ve stylu Call of Duty a o slovo se hlásí Battlefield. O chvilku později se totiž z dýmu vynoří vojáci již v tradičních uniformách, přičemž jeden se zeptá: „Kdo to byl?“. Druhý mu odpoví: „To je jedno, pojďme“.
Battlefield 6 si tak k pobavení hráčů přímo bere na mušku starší reklamu Call of Duty nazvanou There’s a Soldier in All of Us (V každém z nás je voják), v níž hrají například basketbalista Kobe Bryant či moderátor Jimmy Kimmel. Na bojišti pobíhají ve svém civilním oblečení a střílejí na nepřátele. K vidění je třeba zde.
Battlefiled 6 se v rámci žánru stříleček snaží o něco větší realismus. Tvůrci se zároveň nechali slyšet, že neplánují žádné crossover skiny, které by narušily estetiku hry. „Nemyslím si, že je potřeba Nicki Minaj. Zůstaňme realističtí, zůstaňme nohama na zemi,“ řekl ředitel designu Shashank Uchil v narážce na Call of Duty.
Dříve populární válečná značka Battlefield utrpěla v posledních letech těžké šrámy. Na výslunní ji má vrátit Battlefield 6, díl zasazený do současnosti, který láká na příběhovou kampaň, multiplayer i battle royale. Odezva na betu byla pozitivní a je znát, že Electronic Arts tentokrát investuje nemalé prostředky, aby vyzvalo na souboj krále žánru Call of Duty.
Battlefield 6 vychází 10. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.