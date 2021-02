Nový Battlefield vyjde letos, detaily se dozvíme již na jaře

Projev ředitele Electronic Arts Andrewa Wilsona k investorům (via VG24/7) nebyl pro běžné hráče zrovna nabitý konkrétními informacemi. Z klasického korporátního newspeaku se však dá rozklíčovat, že se navzdory koronavirové pandemii letos skutečně dočkáme nového dílu Battlefieldu.

Otázkou je, zda se EA podaří vytvořit konkurenci pro free 2 play Call of Duty: Warzone.

Jeho vývoj prý dokonce běží tak dobře, že se programátorům podařilo předběhnout stanovené milníky, a tak se již brzy bude moci naplno rozjet reklamní kampaň.



K oficiálnímu představení by mělo dojít již na jaře, do obchodů by se pak hra měla dostat v nabité předvánoční sezoně. Podle Wilsona je nový Battlefield připravený na next gen konzole a nabídne „mapy nevídané velikosti“, které celou značku „povýší na novou úroveň“. Jak také jinak, že?

V tuto chvíli bohužel nevíme ani oficiální název hry, natož časové období, do kterého bude zasazena. Tipuji návrat do moderní doby à la Battlefield 4. Co myslíte vy?

Poslední Battlefield vyšel již v roce 2018, a i když se ho prodalo víc než sedm milionů kopií, Electronic Arts s jeho výsledky spokojeni nebyli.