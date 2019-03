VIDEO: Do Battlefield V přichází battle royale, podívejte se na trailer

Battlefield V (naše recenze) sice prodal více než 7 milionů kopií, ale Electronic Arts od něj očekávali ještě lepší výsledky. Podle ředitele společnosti Andrewa Wilsona bylo chybou, že vývojáři dali přednost příběhové kampani pro jednoho hráče před dnes tolik populárním režimem battle royale (psali jsme tady). Ten do hry přibude až 25. března, tedy více než 4 měsíce od vydání původní hry. Otázkou je, jestli už není příliš pozdě.



V mezidobí totiž vyšel skvělý Apex Legends, kterému teď vlastně Battlefield 5 bude přímo konkurovat. Období 2. světové války sice působí v tomto žánru neokoukaně, ale jak je z ukázky patrné, autoři si s realističností příliš hlavu nelámali. Poté, co měli hráči problém skousnout ženu s robotickou rukou (viz náš článek), mi přijde ze strany DICE hodně odvážné zakomponovat do hry gyrokoptéru a terénní traktor.