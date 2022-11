Nejhorší Battlefield míří do předplatných Xbox Game Pass Ultimate a EA Play

Ačkoli bylo vydání multiplayerové válečné střílečky Battlefiled 2042 značně uspěchané (viz naše recenze na Bonuswebu), tvůrci to naštěstí nevzdali a snaží se zachránit, co se dalo. Ohlasy se různí. Zatímco někteří označují i rok po vydání Battlefiled 2042 za propadák, jiní opatrně říkají, že hra je nyní v mnohem lepším stavu. Kde je pravda, se budete moct brzy přesvědčit sami.

Hra během prosince zamíří se startem třetí sezony Escalation do předplatných EA Play a Xbox Game Pass Ultimate. Zároveň se chystá časově omezený přístup pro všechny zdarma, a to v závislosti na platformě, na které hrajete:

1.–4. prosince na Xboxu

1.–5. prosince na Steamu

16.–23. prosince na PlayStationu

Tvůrci slibují návrat systému tříd z předchozích her a přepracování systému specialistů. Během sezony budou taktéž přepracovány mapy Manifest a Breakaway.

Vydavatel se původně zavázal vydat čtyři sezony, studio DICE nicméně ve streamu řeklo, že chystá nových obsah i po vydání té čtrté. EA se tak snaží minimalizovat škody – vydat nedodělanou hru a pak se na ni úplně vykašlat by bylo moc zřejmě i na ně. Obezřetnost při vydání dalšího dílu je ovšem na místě, tak snad se aspoň někteří poučí.