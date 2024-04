Battlefield 2042 si dokázal napravit reputaci, ale dál už se rozvíjet nebude

Když Battlefield 2042 v listopadu roku 2021 vyšel, byl to pořádný průšvih (viz naše recenze). Ani ne tak po technické stránce, jak je bohužel poslední dobou v herním průmyslu téměř normou, ale především po té obsahové.

Konec dobrý, všechno dobré?

Vývojáři evidentně nechtěli být obviňováni z toho, že vykrádají sami sebe, provedené změny v základních mechanismech se ovšem ukázaly jako ještě horší rozhodnutí. Vyměnit jasně srozumitelná povolání za systém univerzálních operátorů přineslo více slabin než výhod, zbytečně veliké mapy či zvláštní nastavení balistických vlastností zbraní se v praxi taky příliš neosvědčilo. Chybějící podpora tak elementárních věcí, jako je hlasová komunikace či výsledkové tabulky pak zoufalství jen podtrhla.

Ve studiu DICE ovšem po masivní vlně kritiky nehodili flintu do žita, ale naopak se o to odhodlaněji vrhli na vylepšování hry podle připomínek fanoušků. A podařilo se jim to, dnes je Battlefield 2042 výrazně jinou, lepší hrou než tehdy.

Další vylepšování už se ovšem dít nebude, právě probíhající sedmá sezona je totiž oficiálně tou poslední a žádná další nebude. Samozřejmě to neznamená, že už byste po jejím skončení hru nespustili, její servery poběží ještě roky, nebude ovšem už přibývat žádný nové obsah. Drtivá většina vývojářů se totiž přesunula k vývoji dalšího dílu. Ten ovšem zatím ještě ani nebyl oficiálně představen a jediné, co o něm víme, je to, že tentokrát bude obsahovat i příběhovou kampaň (viz náš článek).