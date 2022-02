Electronic Arts jsou zklamány z Battlefieldu, jinak se jim však daří

Nebýt zcela rozbitého remasteru trilogie Grand Theft Auto, zvítězil by Battlefield 2042 v naší anketě o zklamání roku. A oprávněně, jak si můžete přečíst v naší recenzi. Bohužel ani čtvrt roku po vydání se situace nijak zásadně nezlepšila a od hry se odvracejí jak hráči, tak dokonce i výrobci cheatů (viz náš článek). Na internetu už se spekuluje o tom, že bude hra překlopena do režimu free 2 play, aby si zajistila dostatečnou hráčskou základnu.

I Battlefield 2042 má své chvíle.

Nic takového se však podle oficiálních zdrojů nechystá. Během výročního setkání s investory ředitel Electronic Arts Andrew Wilson přiznal, že Battlefield 2042 sice nesplnil vysoká očekávání, ale dodal, že vše ještě není ztraceno.

„Některá designová rozhodnutí, která jsme ve hře učinili, nenašla odezvu u všech členů naší komunity,“ popisuje eufemisticky reakci hráčů na kontroverzní rozhodnutí nahradit vojenské třídy individuálními operátory nebo absenci výsledkových tabulek. Vývoj hry byl prý také velmi poznamenán dvouletým obdobím práce z domova.

Vzhledem ke stále neuspokojivému stavu se proto EA rozhodly k radikálnímu kroku a veškeré slíbené obsahové přídavky odkládají až na léto. Do té doby se chtějí plně soustředit na úpravě hry podle požadavků komunity.

Kdo si však myslí, že takovýto obrovský průšvih se musí negativně podepsat i na ekonomických výsledcích firmy, bude překvapený. EA mají totiž fotbalovou Fifu, která loni dosáhla vůbec nejúspěšnějšího vydání ve své historii, neméně se pak daří i battle royale střílečce Apex Legends. I díky nim se Electronic Arts mohou jen za poslední čtvrtletí pochlubit zisky ve výši téměř čtyřiceti miliard korun, což je meziroční nárůst o sedm procent.