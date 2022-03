Battlefield je po půl roce stále mizerný, vývojáři už naznačují nový díl

Doba hájení už dávno skončila a je na čase si přiznat, že z loňského Battlefieldu už dobrá hra nikdy nebude (viz naše recenze). Potenciál tam sice je, ovšem vzhledem k tomu, jak pomalu a neochotně jeho autoři vypořádávají hráčské požadavky, bude pro všechny zúčastněné jednodušší odepsat ztráty a posunout se dál.

A přesně to, podle dobře informovaného serveru xFire vývojáři dělají. Na oko sice DICE stále mluví o hromadě záplat a vylepšení, které do stávající hry chtějí ještě přidat, ve skutečnosti už ovšem pilně pracují na plnohodnotném pokračování. To by se mělo vrátit ke kořenům série a především upozadit tolik kritizovaný systém „operátorů,“ který se sice hodí na battle royale střílečky, ovšem ne do hry, kde v jednu chvíli po bojišti pobíhá až 128 postav.

Jediné, co by tak ze stávajícího dílu mělo přetrvat i do budoucna je časové zasazení. Vypadá to, že exkurzím do historie odzvonilo a série se napevno vrací do blízké budoucnosti. Na vydání si ovšem ještě nějakou tu dobu počkáme, pokud budou vývojáři dodržovat dosavadní rozestupy mezi jednotlivými díly, výsledek uvidíme s největší pravděpodobností až koncem roku 2024.