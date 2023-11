Battleborn žije i dva roky po vypnutí serverů. Díky oddaným fanouškům

Kooperativní střílečka Battleborn z roku 2016 sice nebyla úplně špatná (viz naše recenze), ovšem oproti tehdy rovněž vycházejícímu Overwatchi neměla nejmenší šanci.

Před vypnutím serverů hrálo Battlebornu průměrně jen 15 hráčů denně. Přesto se jejímu oživení někdo věnoval ve volném čase.

Počty hráčů rychle ubývaly, smutný trend se nepodařilo zastavit ani zoufalou změnou obchodního modelu na free 2 play, a tak se vývojáři rozhodli ukončit trápení a v roce 2021 vypnuli servery, čímž de facto ukončili její existenci. Kvůli silné provázanosti s online světem totiž už nadále nebylo možné spustit ani její singleplayerovou část.

V době odpojení od internetu už ji celosvětově hrálo nějakých 15 lidí, někteří z nich se ovšem s touto ztrátou nehodlali vyrovnat a věnovali spoustu úsilí k tomu, aby si mohli opětovně zahrát alespoň offline příběhovou kampaň.

A skutečně se jim to podařilo. Stačí si do adresáře se hrou nainstalovat tuto modifikaci a získáte přístup ke všem původním misím i postavám. Do budoucna by prý dokonce mohlo být možné rozběhat i multiplayer, ale to vyžaduje citelný zásah do původního zdrojového kódu.

Jediný problém tak může být v tom, že samotná hra už se nedá nikde oficiálně koupit, některé „alternativní“ digitální obchody ji však stále mají za pár korun v nabídce. Na druhou stranu, kdo by se s tím dnes namáhal, když je podobných her se stále aktivní komunitou tolik, že by se daly přehazovat vidlemi.