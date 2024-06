Aktuální herní hit provázejí kontroverze. Není to podvod, dušují se vývojáři

I když nad tím mnozí lidé v nepochopení kroutí hlavami, i tak neproduktivní činností, jako je hraní počítačových her, se dá dnes slušně vydělávat. Můžete třeba streamovat komentované hraní, stát se součástí profesionálního e-sportového týmu, psát články o obskurních japonských simulátorech randění, nebo třeba spekulovat s virtuálními předměty.

Něco nám říká, že obrázková galerie u tohoto článku asi příliš návětšvníků nepřiláká.

Právě na poslední zmíněné činnosti je postavený aktuální hit Banana, který se navzdory své jednoduchosti stal jednou z nejhranějších her celé platformy. I když slovo hra není asi v tomto případě úplně zasloužené, jediné, co zde můžete dělat je klikat na obrázek banánu. Ne, vážně, Banana je klasickým zástupcem žánru tzv. idle her, k nimž si hráči chodí odpočinout vykonáváním nenáročné rutiny, připomínající spíše práci než zábavu (viz náš článek).

Banana je k dispozici zdarma a od desítek podobných her typu Cookie Clicker nebo Clicker Heroes se liší jen tím, že hráče za jeho snahu odměňuje náhodnými virtuálními předměty. I když samy o sobě jsou úplně k ničemu, lze je na internetu prodávat za skutečné peníze. Většina má hodnotu jen pár halířů, existuje ovšem malá šance, že se podaří trefit jackpot a vzácný předmět prodat za tisíce korun.

Stejně jako třeba v případě kryptoměn nebo NFT tak vzniká ryze spekulativní ekonomika, kterou sice nepodepírají žádné hmotné statky, nicméně dokáže šikovným obchodníkům vydělat solidní peníze. Celý systém je založený na vzájemné důvěře, kterou ovšem krátce po vydání hry nabořil YouTuber vystupující po přezdívkou TDM_Heyzeus. Ten totiž poukázal na to, že jeden ze členů vývojářského AestheticSpartan má za sebou problematickou minulost, když se účastnil podvodu s kryptoměnami.

„Dokud na to nezačala upozorňovat nedávná videa na Youtube nevěděli jsme o tom. Téměř okamžitě jsme si pak o tom s celým týmem promluvili a našemu kolegovi dali možnost, aby nám situaci vysvětlil,“ nechali si vývojáři slyšet na svém discordovém kanále. I přes projevenou lítost však s problematickým člověkem ukončili spolupráci. Zároveň hráče ujišťují, že Banana žádný podvod není a naopak, úvodní premisa prý bude brzy rozvedena v něco komplexnějšího, než je obyčejná idle hra.

O tomto tvrzení si ovšem dovolujeme pochybovat a důrazně doporučujeme banálnímu Banánu se obloukem vyhnout. I kdyby nešlo o podvod, existují tisíce lepších lepších her, které si váš čas zaslouží více.