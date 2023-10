Děsivý bug v Baldur’s Gate: spánek hráče hlídá parta mlčenlivých nahých mužů

Podle frekvence našich článků o Baldur’s Gate 3 jste už asi pochopili, že jsme se do ní v redakci zamilovali (viz naše recenze). A jelikož je vskutku obrovská, budeme vás jejími příběhy zásobovat patrně ještě dlouho.

Představa, že vás někdo sleduje ve spánku, je pro většinu lidí velmi znepokojující.

Na to, že nezávislé studio Larian nemá vyloženě AAA zázemí, vyšla Baldur’s Gate 3 v poměrně slušném technickém stavu, bez chyb a bugů se to ovšem samozřejmě zcela neobešlo. Těch, které by vám nějak zásadně zkazily zážitek ze hry, je naštěstí naprosté minimum, naopak některé jsou poměrně zábavné. Nedávno jsme například psali o tom, jak chybně nastavená hodnota proměnné ze všech vašich společníků udělala nadržené sexuální mašiny. Bug, se kterým se náhodně setkávají někteří hráči ve chvíli, kdy se jejich avatar odebere na odpočinek, je o poznání méně vtipný. Někomu by mohl dokonce připadat i děsivý.