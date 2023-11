Hráči Baldury stlačili dobu potřebnou na sex s medvědem už pod jednu hodinu

Ještě než Baldur’s Gate 3 vyšla, lákali na ní vývojáři několika dlouhými streamy, ve kterých ukazovali všechny její přednosti.

Více než komplexní tahové souboje, košaté dialogy nebo krásná grafika však publikum zaujala kratičká sekvence, ve které má hlavní hrdina pohlavní styk s postavou druida v jeho medvědí formě (psali jsme zde).

Baldur’s Gate 3 je v zobrazení erotiky mimořádně otevřená hra.

Vývojáři tím zřejmě chtěli ukázat to, že si hráči budou moci svobodně dělat co se jim zlíbí a hra na to bude připravena.

Což se pak ostatně potvrdilo i v praxi, kdy je například možné pobít doslova všechny vedlejší postavy a přesto stále pokračovat v dějové lince (viz náš článek).

Jenže z medvědího sexu se stal díky sociálním sítím virální hit a mnozí se pak tuto vyloženě okrajovou scénu pokusili napodobit.

V první řadě jde ovšem o maniakálně propracované fantasy dobrodružství.

A nyní dokonce závodí v tom, kdo se k ní dostane nejrychleji. Internetová stránka Speedrun.com sdružující všechny „závodníky,“ kteří soutěží v co nejrychlejším pokořování videoher, kvůli tomu otevřela dokonce novou kategorii.

Aktuálně v ní vede Američan, vystupující pod přezdívkou weedmoder, jenž dokázal čas stáhnout na 50 minut, 30 sekund a 20 milisekund, sám však přiznává, že ve svém „runu“ udělal mnoho chyb a tak bude zřejmě brzy překonán.

Pro kontext – tato scéna se může odehrát až v závěrečném aktu, kam se většina běžných smrtelníků proklikává vyšší desítky hodin. Speedruneři ovšem využívají všemožné fígle a chyby ve zdrojovém kódu, aby se dokázali většině herních nástrah vyjmout. Z pohledu laika tak přiložené video není příliš zábavné, ovšem tak už tato scéna dlouhodobě funguje (více viz náš článek o fenoménu speedrunningu).

Každopádně platí, že i bez medvědího sexu je Baldur’s Gate 3 horkým kandidátem na hru roku, podle výsledků naší předběžné ankety to vypadá, že už je v tuto chvíli prakticky rozhodnuto.