Místo sběratelských kousků poslali zrůdičky. Teď s ostudou vracejí peníze

I když třetí díl RPG Baldur’s Gate dopadl daleko lépe, než si dopředu kdo mohl vůbec dovolit očekávat, vývojáři ze studia Larian už se této značce nechtějí dále věnovat. Budiž jim ke cti, že na rozdíl od drtivé většiny herního průmyslu nechtějí jen ždímat úspěšnou formuli s vidinou snadného zisku a svůj nezpochybnitelný talent vrhli na něco nového. To samé už bohužel nelze říct o majitelích licence Wizards of the Coast, kteří kvůli provázanosti se světem Dungeons & Dragons značku Baldur’s Gate a vše, co k tomu patří, mají na starosti.

Vlevo obrázek z e-shopu, vpravo realita. A to je Shadowheart prý jednou z těch povedenějších.

Výrobu malých sběratelských postaviček na motivy hlavních hrdinů epického dobrodružství tak propůjčili společnosti WizKids, která nemá v komunitě hráčů deskových her zrovna nejlepší jméno. Tlak na co nejnižší cenu se v jejich podání negativně podepisuje na kvalitě, a tak víc než o sběratelské díla jde v jejich případě spíše o ozdoby. Ale proč ne, i takové zboží má své kupce, ne každý potřebuje kvůli tematickým postavičkám utratit jmění. Sedmička figurek z Baldur’s Gate 3, kterou si mnozí zákazníci mohli krátce za 50 dolarů (cca tisíc korun) koupit z oficiálního e-shopu, ale podlezla i tu nejnižší myslitelnou laťku kvality a připomíná spíše ty nejlacinější šunty z asijských tržnic.

Samozřejmě od sedmi postaviček v souhrnné ceně tisíc korun nemůže člověk čekat zázraky, ale co je moc, to je moc.

Fotografie zrůdiček, které své originály připomínají jen při velikém sebezapření, začali k pobavení kolovat internetem, jejich rozpité barvy a absence jakýchkoliv detailů mnohým připomněla samozvanou „restaurátorku“ Cecilii Giménezovou, jejíž zpackaná „oprava“ fresky ve španělském kostele se stala internetovým memem (viz článek). Nesmáli se ovšem nešťastníci, kteří za ně zaplatili a nesmáli se ani ve Wizards of the Coast, kterým tyto šmejdy kazí reputaci. A tak není velikým překvapením, že se WizKids omluvil a všem kupujícím slíbil vrátit peníze. Z nepovedené kolekce se tak paradoxně možná časem skutečně stane sběratelský předmět, lidí, kteří nevyužijí reklamace, totiž bude jen hrstka.

Není to samozřejmě poprvé, co se někdo pokusil naštvat své oddané fanoušky lacinou tretkou, připomeňme například „sběratelskou“ krabici pro předplatitele (beztak mizerné) plošinovky Mighty No. 9 (psali jsme tady) nebo „igelitovou“ tašku ze sběratelky Falloutu 76 od Bethesdy (psali jsme tady).