Vývojáři Baldur’s Gate 3 slaví úspěch modifikací. Doporučují zvětšení prsou

Zatímco většina her pro jednoho hráče v průběhu času publikum ztrácí, fenomenálnímu RPG Baldur’s Gate 3 naopak fanoušci přibývají. V popularitě na Steamu dokonce loni zaznamenalo o pár procent lepší výsledek než v roce, kdy vyšlo. Tato skvělá čísla jsou způsobena přidáním oficiální podpory modifikací, kterými si mnoho lidí již dříve dokončenou hru zpestřuje.

Prsatý Withers zaujal už tisíce hráčů.

Už krátce po vydání dokázali fanoušci přijít na to, jak postavy svléknout a zvětšit jim genitálie (viz náš článek), až nedávno však dostali pořádné nástroje na to, aby se mohli pořádně vyřádit.

Mezi ty nejpopulárnější modifikace dnes patří vylepšení uživatelského rozhraní, přidání nových kouzel a vybavení či třeba rozšíření variant účesů, kterými lze ozdobit svoji postavu. Zadarmo distribuované záplaty jsou tak populární, že se teď vývojáři mohli pochlubit celkem sta miliony staženími, což je vskutku působivé číslo. A jakou že modifikaci sami doporučují nejvíc? To byste asi neuhádli.

Jde totiž o úpravu 3D modelu nemrtvého asistenta Witherse, který ve hře oživuje padlé spolubojovníky. Díky modifikaci nazvané výmluvně Withers Big Naturals totiž tomuto lehce ohnilému kostlivci… ehm... narostou pořádná prsa.

Škoda, že tato možnost nebyla už v recenzované verzi, mohlo to být tenkrát za rovnou stovku. Každopádně jde o interní vtip, kteří lidé mimo scénu nejspíš nepochopí. Stejně jako tomu třeba bylo, když vývojáři museli po protestech komunity oholit zarostlou číču (viz náš článek).