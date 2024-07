Sex s medvědem byl přelomovým okamžikem pro videohry, myslí si vývojářka

Baldur’s Gate 3 se po zásluze stala nejlepší hrou loňského roku ve většině výročních anket (včetně té naší). Vývojáři ze studia Larian si úspěch vydobyli nejen tím, že stvořili po všech stránkách dokonalou hru na hrdiny (viz naše recenze), ale i příkladnou prací s fanoušky.

Co se erotiky týče, je Baldur’s Gate 3 otevřená. Mnozí dokonce dostali ban od Twitche už během tvorby postavy.

Hra strávila několik let v režimu předběžného přístupu a tak se kolem ní ještě před vydáním vytvořila věrná komunita, která přišla s mnoha podnětnými návrhy. Skvěle napsané postavy společníků podnítily i tvorbu tzv. fanfikce, kdy si lidé s oblíbenými postavami vytvářeli vlastní příběhy, často milostného, či dokonce erotického vyznění. Jednou z takových byla spisovatelka Baudelaire Welchová, která nakonec dostala možnost přímo spolupracovat s tvůrci na postavě druida Halcina, jednoho z možných členů hráčovy party.

Právě on se nakonec stal nepravděpodobným maskotem hry, když krátce před jejím vydáním vývojáři zveřejnili video, ve kterém má ve své medvědí formě pohlavní styk s mužem (viz náš dobový článek). Tato scéna se stala virální a zvýšila povědomí o tomto fenomenálním RPG i mezi lidmi, které tento na přemýšlení náročný žánr do té doby vlastně ani nezajímal. Welchová proto na nedávné vývojářské konferenci v Brightonu zavzpomínala na její vznik.

So Baldur's Gate 3 is a 10/10... this is the proper D&D experience. #baldursgate3 pic.twitter.com/HEi2PJRLLu — Vaughan (@vaughandavies97) July 7, 2023

Původně to měl být prý jen drobný interní vtip, který se měl odehrávat mimo zorné pole kamery, když ho ale viděl režisér hry Swen Vincke, okamžitě rozpoznal jeho potenciál. Požádal tedy, aby celou scénu pořádně rozvinula, a výsledek obletěl celý svět.

„Tenhle skvělý přístup v Larianu panoval vždycky. Občas jsem si říkala, že nějaký nápad je až příliš bláznivý na to, aby se to dalo udělat, že je to jen vtip. Obzvlášť proto, že v takovéto komplexní hře s filmečky, motion capture a scénářem musí na něčem takovém ve výsledku pracovat spousta lidí. Ale tady podobně bláznivé myšlenky dostaly prostor k růstu,“ cituje ji britský Eurogamer.

A jak to, že zrovna tato scéna měla takový úspěch a lidé dokonce závodí v tom, kdo jí dosáhne nejrychleji? „Tato scéna působí jako přelomový okamžik v historii her, kdy komunita tvůrců fanfikce cítí, že už není jen okrajovou subkulturou, ale jednou z částí publika, které je ve scéně i v celé hře věnována pozornost.“ Welshová si také myslí, že díky tomuto přístupu vývojářů je Baldur’s Gate 3 oblíbená i u žen a LGBTQIA+ hráčů, kteří mají přece jen o něco jiný vkus než průměrní mladí muži, na něž ostatní vývojáři převážně cílí.

Otevřený přístup se autorům rozhodně vyplatil, překvapivě ale na něj nechtějí navázat pokračováním ani datadiskem a místo toho pracují na nové značce. Fanoušci ale nemusí smutnit, ještě do konce roku by měl vyjít Dragon Age: Veilguard, který bude, co se vztahů v partě týče, také velmi propracovaný, viz náš článek.