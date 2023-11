Japonská verze Baldur’s Gate 3 vyjde bez nahoty a erotických scén

Možná to podle videoher, jako jsou simulátor znásilnění RapeLay, nebo arkádového automatu o strkání prstů do zadku Boong-Ga Boong-Ga, nevypadá, ale Japonsko má poměrně přísné zákony ohledně zobrazení nahoty a násilí. Tamní klasifikační orgán CERO poměrně často požaduje od vývojářů provést zásahy do již hotových her, případně je rovnou odmítne vydat, jako se to stalo například loňskému sci-fi hororu The Callisto Protocol.

Baldur’s Gate 3 je v zobrazení erotiky dost otevřená.

Letošní RPG hit Baldur’s Gate 3 sice tak extrémně násilný není, tamní cenzory ovšem dráždí svým otevřeným přístupem k sexualitě a nahotě. Japonská verze, která kvůli náročné lokalizaci vyjde oficiálně až 21. prosince, proto bude mnohem cudnější, než jakou už pár měsíců můžeme hrát my. Veškerý potenciálně erotický obsah (a že ho je) totiž bude vystřižen.

Vývojáři s tímto zadáním naštěstí nebudou mít ani moc práce, už od začátku totiž do hry zabudovali přepínač, který vypíná/zapíná a zobrazovanou nahotu. Důvodem jeho implementace byli především streameři, kterým by vysílání virtuálních genitálií mohlo u některých online služeb přinést nechtěné potíže.

V japonské verzi si hanbatou verzi jednoduše zvolit nepůjde, tamní hráči tak přijdou o mnoho zábavných kratochvílí, jako je třeba sex s medvědem (viz náš článek) nebo soutěžení, komu se nejrychleji povede dostat jinou postavu do postele (viz náš článek).

Kromě toho bude vystřižena i lehce kontroverzní scénu mučení zajatců z prvního aktu přibližně stohodinové kampaně. Ano, na PC samozřejmě budou lidé moci stahovat neoficiální modifikace, ale na konzolích mají smůlu. Tak schválně, jestli kvůli tomu bude tamní přijetí stejně bezvýhradně pozitivní jako ve zbytku světa.