Komerční propadák roku? Pád Babylonu skoro nikdo nehraje

Po zániku Babyloňanů zůstala jen jejich velká věž Zikkurat. Její ruiny, a hlavně její tajemství, přichází vydrancovat nová říše, která tam posílá své nedobrovolné poddané. Hru kutí zkušené studio PlatinumGames (Bayonetta, Astral Chain, Nier: Automata…), které z pověření vydavatelství Square Enix zkouší naskočit do segmentu takzvaných live service her. A jak se zdá, moc dobře to nedopadlo.

Na PC totiž při launchi hrálo, podle dat ze SteamDB, pouze 650 lidí souběžně, což není vůbec, ale vůbec dobrý start. Pro srovnání, Marvel’s Avengers (taktéž od Square Enixu) hrálo během startu hry zhruba 28 tisíc hráčů souběžně, zatímco u hitu Outriders to bylo 125 tisíc hráčů. A Marvel’s Avengers je vnímán jako neúspěch.

My v redakci už se ve světě Babylon’s Fall rozhlížíme a za sebe mohu říct, že vlažnému zájmu rozumím. Ačkoli vlastní boje nejsou špatné, zvolená stylizace se mi vůbec nelíbí a přijde mi, že jen maskuje zpracování, které místy připomene éru PlayStationu 2 a 3. U hry za 1 849 korun také nechci vidět mikrotransakce a Battle Pass, byť placená část první sezony je zdarma. Celé to působí jako free 2 play hra (včetně bonusů za přihlášení každý den), kterou někdo omylem prodává za plnou palbu.

Těžko říct, co se ve Square Enixu děje, nicméně své plány ohledně NFT (non-fungible token), metaverse a live service by měli hodně rychle přehodnotit, protože to začíná smrdět. Marvel’s Avengers jsou mnohem známější značka a nevyšlo to. Nyní zkoušejí to samé? Nepochopitelné.