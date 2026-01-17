Babička se stala streamerkou Minecraftu, aby zaplatila léčbu svého vnuka

Honza Srp
Jednaosmdesátiletá Američanka Sue Jacquotová se nehodlala smířit s těžkým osudem svého sedmnáctiletého vnuka Jacka, kterému byla diagnostikovaná agresivní forma rakoviny měkkých tkání. Velmi drahou léčbu mu pomáhá splatit tím, že streamuje hraní populární hry Minecraft. Její snaha, která explicitně ukazuje bídu amerického veřejného zdravotnictví, už jí vydělala přes 700 tisíc korun.

Po nástupu nové politické garnitury v USA se evropské státy ocitly pod velikou palbou kritiky. Starému kontinentu je vyčítáno mnohé, od neefektivního způsobu vládnutí přes přílišnou míru regulace až po vojenskou bezzubost. Jestli by si s námi však něco vyměnili i ti nejzavilejší voliči Trumpa, tak je to sociálně smírný zdravotní systém, který většinu obyčejných lidí nenechá na holičkách ani v případě vážných nemocí a zranění.

Minecraft ji prý ze začátku moc nezajímal, ale Sue se ho kvůli svým vnukům naučila mít ráda.

V Americe v tomto ohledu panuje tvrdý kapitalismus a každý se dočká jen takové péče, jakou si může dovolit. Vážná diagnóza je pro postižené rodiny tragédií nejen lidskou, ale většinou i finanční, kvůli léčbě jsou mnohé nucené zastavit i svoji nemovitost. Ostatně odhaduje se, že lékařské výlohy jsou v USA zodpovědné za více než 60 % osobních bankrotů.

S tímto vědomím jednaosmdesátiletá Sue Jacquotová spustila charitativní akci pro svého vnuka Jacka, kterému byla diagnostikována agresivní forma rakovinného sarkomu. Zvolila však velmi originální formu, obzvláště vzhledem k jejímu pokročilému věku – streamuje totiž na internet své hraní Minecraftu. A nutno říct, že velmi úspěšně, její youtubový kanál GrammaCrackers odebírá 220 tisíc diváků, nejúspěšnější video má dokonce 620 tisíc přehrání.

Jack se prý úspěšně vyléčil, dluhy za léčbu ovšem zůstávají.

Své fanoušky odkazuje na charitativní stránku GoFundMe, kde má Jack profil, stejným směrem pak posílá i nezanedbatelné příjmy z přehrávání reklamy, kterou její videa generují. Celkem už se podařilo vybrat téměř polovinu z požadované částky 100 tisíc dolarů (cca 2 miliony korun) a vzhledem k tomu jakým tempem přibývají, se dá domnívat, že se dobrá věc nakonec podaří.

Její videa jsou přitom hodnotná nejen z charitativního hlediska, ale i čistě proto, že jsou zábavná. Sue sice ve virtuálním kostkovém světě nevytváří gigantické stavby, nesnaží se hledat jeho hranice, ani nehraje na nejtěžší obtížnosti jako slavnější kolegové, ale své konání věcným a na poměry internetu nezvykle pozitivním přístupem komentuje.

Že si zvolila Minecraft, není náhoda, byla to totiž první hra, kterou jí Jack kdysi představil. Sice ji to prý nejprve nijak neuchvátilo, ale hned si uvědomila, že by takovou příležitost ke sblížení s náctiletý vnukem neměla nechat propást.

Jednaosmdesátiletá Sue Jacquotová streamuje své hraní Minecraftu, aby pomohla zaplatit za léčbu svého vnuka.

Sedmnáctiletému mladíkovi nakonec léčba zachránila život a podle posledních testů už je rakovina z těla pryč, kromě jizev na duši však zanechala i pořádnou „sekeru“ v rodinném rozpočtu. Babička tak ještě se svým vysíláním rozhodně nekončí.

Mimochodem s tím, jak populace stárne a hry se staly nedílnou součástí naší kultury, se s podobnými zprávami budeme setkávat častěji. A pak už naopak vůbec. Články o dvaadevaesátileté vítězce turnaje v Tekkenu nebo cosplayerské babičce už nikoho nebudou zajímat, protože takové chování bude normou.

