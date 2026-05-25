Babička streamuje Minecraft pro charitu, poslali na ni zásahovou jednotku

Tzv. swatting spočívá v tom, že pachatel oznámí záchranným složkám smyšlený incident, který se má údajně odehrávat na adrese nic netušící oběti. To má zpravidla za následek vyslání zásahové jednotky.
Podobnými „legráckami“ častují vyšinutí lidé slavné celebrity, populární jsou však i u hráčů počítačových her. Bohužel už mají na svědomí i lidské životy. Na sklonku roku 2017 byl na prahu svého domu policisty zastřelen osmadvacetiletý otec dvou dětí Andrew Thomas Finch.
Jistý Tyler Barriss tehdy kvůli sázce o jeden a půl dolaru ve střílečce Call of Duty: WWII zalarmoval policii pod záminkou, že neznámý muž zastřelil jeho otce, drží zbytek rodiny jako rukojmí a chystá se dům podpálit (psali jsme tady). Aktuálně si za svůj čin odpykává dvacet let žaláře, ovšem jeho kauza se bohužel odstrašujícím varováním nestala a počet obdobných případů stále narůstá. Dnes už je dokonce možné si bez strachu z odhalení podobný incident objednat na zakázku, stojí to zhruba dva tisíce korun a umělá inteligence k telefonátu dokáže přidat i realisticky znějící zvukový podkres plný křiku a střelby.
Že před swattingem není nikdo v bezpečí, se nedávno přesvědčila i jednaosmdesátiletá Američanka Sue Jacquotová. Té se už pomocí streamingu podařilo vydělat na léčbu rakoviny svého vnuka Jacka (psali jsme tady), ve vybírání peněz se rozhodla pokračovat i poté, co byl jeho život zachráněn. Nashromážděné finance předává na léčebné výzkumy, ani tato bohulibá činnost ji však neochránila před internetovými trolly.
Zásahová jednotka vnikla do jejího bytu během puštěného streamu, nikomu se však naštěstí nic nestalo. Samotná oběť pak celou situaci vzala s humorem: „Svezla jsem se v policejním autě. Nikdy předtím jsem v policejním autě nejela. Pak bylo po všem, tak jsem si řekla: ‚No, musím jít spát‘, vzala jsem si ibuprofen a šla spát,“ bagatelizovala o den později celý incident pro své publikum.
Od streamingu rozhodně upustit nehodlá, možná by ale měla zvážit nechat se zapsat do tzv. „antiswatting registrů“. To sice neznamená, že by její případné prosby o pomoc do budoucna policie zcela ignorovala, jen při výkonu spravedlnosti bude postupovat o něco opatrněji než normálně.