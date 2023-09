Herní handheld Ayaneo Slide schovává pod displejem překvapení: klávesnici

V segmentu herních handheldů je po vydání Steam Decku od Valve příjemně rušno a hráči mají z čeho vybírat. Na trhu je k mání Asus Rog Ally (nově i levnější méně výkonná verze) či Ayaneo 2, chystá se zajímavě řešený Lenovo Legion Go a s další novinkou se právě přihlásil i již zmíněný čínský výrobce Ayaneo. Chystá monstrum v podobě obřího handheldu Kun s Windows 11, androidí Pocket Air s OLED panelem a aktuálně odhalil i netradičně řešený Ayaneo Slide s windows.

Ayaneo Slide na první pohled působí jako klasický, spíše menší retro handheld s 6palcovým IPS panelem a rozlišením 1080p (1 920 × 1 080). Vystouplý displej lze ovšem po kolejnici vysunout nahoru a podle potřeby vyklopit. Důvodem je drobná, přesto plnohodnotná klávesnice.

Co se technických specifikacích týče, prozatím víme jen to, že uvnitř bije AMD Ryzen 7 7840U, což pro srovnání odpovídá Ryzenu Z1 Extreme ve výkonnější verzi Asus Rog Ally. Informace o velikosti, hmotnosti, výdrži a ceně prozatím chybí.

Víme ještě, že analogové páčky by díky využití technologie Hallova efektu neměly driftovat, uvnitř jsou stereo reproduktory, akcelerometr a 6osý gyroskop. Co se rozšiřujících možností týče, k dispozici hudou dva USB4 porty typu C, slot M.2 2280 SSD a slot pro MicroSD.

Pokud jde o dostupnost, aktuálně byla zveřejněna stránka na platformě Indiegogo, kampaň ovšem ještě nezačala.