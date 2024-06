Kanadská pobočka studia Avalanche nevydržela ani rok, o práci přijde 50 lidí

Švédští Avalanche Stuidos (neplést s americkými Avalanche Software, autory loňského hitu o Harry Potterovi) jsou na scéně už 20 let, na opravdový trhák ale stále čekají.

Mad Max nebyl špatný, ale hitem se nestal.

Nejblíže se k tomu přiblížili asi čtyřdílnou sérií Just Cause, ta má však značně upadající tendenci. Rage 2 nebo herní adaptace Šíleného Maxe sice byly vcelku dobré hry, ale žádný veliký zápis do historie nezanechaly, Generation Zero pak je vyložené béčko.

Přesto studio po optimistických číslech celého herního průmyslu v době pandemie covidu zavětřilo příležitost a pustilo se do expanze. V říjnu roku 2023 pohltilo studio Monster Closet, tvořené bývalými zaměstnanci Ubisoftu, a udělalo z něj Avalanche Montreal. Ještě ten stejný měsíc pak média psala o tom, že zaměstnanci studia zorganizovali odbory, což v herním průmyslu není tak úplně obvyklá praxe.

Další zprávu už ale od kanadské pobočky neuslyšíme, byla totiž společně s americkou uzavřena. Celkem se to týká kolem padesáti lidí, což činí zhruba desetinu všech zaměstnanců společnosti. Co to celé znamená pro osud chystané střílečky Contraband, není tak úplně jisté, ostatně jediné, co jsme z ní zatím viděli, byl vcelku nic neříkající trailer.

Každopádně propouštění je v herním průmyslu hlavním tématem tohoto roku, nevyhnulo se ani těm největším společnostem, jako jsou Microsoft, Sony nebo třeba Bethesda.