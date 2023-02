Ukrajincům vadí aktuální hit Atomic Heart, prý glorifikuje Sovětský svaz

Vydáním hry kauza kolem střílečky Atomic Hearts (naše recenze) nekončí, naopak dále eskaluje. Ukrajina totiž ústy ministra pro digitální transformaci Alexandra Bornjakova oficiálně požádala provozovatele herních platforem Steam, PSN a Xbox Marketplace o to, aby na jejím území přestali poskytovat možnost legálně si zakoupit hru. Ideálně, aby to samé praktikovali i ve zbytku světa.

Dokážou dnes lidé ještě poznat nadsázku, když u toho není smajlík?

Důvodů, které vládní stránka Dev.Ua uvádí je více, nejvíce však vadí, že navzdory tomu, že studio Mundfish je oficiálně kyperské, je financováno ruskými institucemi. Výdělek ze hry tak prý pomáhá financovat „Putinův režim a krvavou válku na Ukrajině.“ Druhým důvodem požadovaného zákazu je to, že hra údajně romantizuje komunistickou ideologii, Sovětský svaz a KGB.

Přiznám se, že do majetkové struktury studia Mundfish nevidím, ale s tím druhým tvrzením se odvažuji nesouhlasit. Minimálně ve svém graficky opulentním úvodu je sice narvaná sovětskou propagandou až po okraj, vlajky se srpem a kladivem vlají všude, kam se podíváte a na každém druhém rohu jsou busty Stalina, Lenina nebo Marxe. Jenže celé je to tak úmyslně přehnané, že jde vlastně o ryzí parodii

Hlavní hrdina je kovaný straník a dukenukemovským macho hlasem cedí hlášky jako „jsem hrdý na to, že jsem sovětský občan.“ Roli průvodce zde obstarávají sériově vyrábění roboti vymodelovaní podle Valentiny Těreškovové, jejich prázdný pohled a nulová mimika však připomínají spíše hodně použitou gumovou pannu. Pro ty, kteří očividnou nadsázku nevidí, hra parafrázuje George Orwella s tím, že všichni lidé jsou si sice rovni, ale někteří jsou si přeci jen rovnější.

Že autoři zločinný režim nikdy doslovně nekritizují a spoléhají na to, že si inteligentní hráč dovede kontext domyslet, nelze vnímat jako mínus. Atomic Hearts je komunistickou propagandou asi tak, jako seriál Kancl náborovým videem do firem Velké čtyřky. A mimochodem autor hudby ke hře, známý skladatel Mick Gordon, se nechal veřejně slyšet, že veškerý svůj výdělek ze hry věnuje na pomoc Ukrajině (viz náš článek).

Každopádně šance, že by se Ukrajincům podařilo zařídit celosvětový zákaz hry jsou minimální. I když se velké herní společnosti připojily k západním sankcím a svoji činnost v Rusku výrazně omezily (viz náš článek), Atomic Hearts na svých platformách oficiálně propagují, Microsoft ji dokonce zařadil do svého předplatného Game Pass.