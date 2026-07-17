Dreadnought je luxusní, pro boj upravené SUV, který má ovšem výkon na úrovni supersportu. Zachovává typické prvky Aston Martinu, což kontrastuje s vojenským pancéřováním a taktickými prvky. Název Dreadnought se odkazuje na britskou bitevní loď z počátku 20. století a znamená „fear nothing“, tedy neboj se ničeho.
„Abych vytvořil dokonalý exotický terénní stroj, musel jsem si Dreadnought představit nejen jako digitální objekt, ale jako vozidlo existující ve skutečném světě – jak se pohybuje po ulicích New Yorku, jak si razí cestu po monzunem promočených silnicích v Bombaji a jak se v každém prostředí chová naprosto autenticky. Tato vize nám umožnila vytvořit něco, co působí skutečně reálně, a to i v působivém světě hry,“ řekl Marek Reichman, kreativní ředitel Aston Martinu.
Pouze v Call of Duty
V Call of Duty: Modern Warfare 4 zahájila Severní Korea plnohodnotnou invazi na nic netušící Soul. Město potemní, následují exploze a naprostý chaos. Call of Duty tradičně sází na přepálenou akci, hráči se však mohou těšit i na mise mimo Korejský poloostrov. Podívají se například do New Yorku, Paříže či Bombaje.
Co se postav týče, chybět nemůže fanouškům dobře známý kapitán John Price, v traileru je ovšem k vidění i narkobaronka Valeria Garzaová a další. Vůz Dreadnought každopádně bude dostupný pouze v multiplayerových režimech DMZ a Warzone.
Call of Duty: Modern Warfare 4 vychází 23. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2.