Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids | foto: Bonusweb.cz

Nové informace pocházejí od insidera Toma Hendersona, který nás pravidelně zásobuje spolehlivými zákulisními informacemi z francouzského herního vydavatelství Ubisoft.

Ubisoft prochází krušným obdobím, ve snaze finančně stabilizovat firmu založil dceřinou společnost, do níž investoval 1,16 miliardy eur čínský Tencent. Právě ona nově spravuje tři zásadní značky – Assassin’s Creed, Far Cry a Tom Clancy’s Rainbow Six. Podle Hendersona dochází k mnoha změnám, projekty se mění, případně rovnou ruší (hra ve spolupráci s Netflixem zřejmě nebude), nicméně výhled by měl být rámcově následující.

Ubisoft během šesti let vydá dvě „velké“ hry Assassin’s Creed ve stávajícím RPG stylu, tři remaky, jeden „menší zážitek“, dva multiplayerové kousky a jednu mobilní hru. Cílem má být vydávat tradiční velkou hru jednou za dva až tři roky a mezitím pak remaky a menší tituly.

Henderson i konkrétně rozepsal, co se skrývá za kódovými označeními:

Jade – Assassin’s Creed v Číně, předpokládá se, že půjde o další hlavní díl

– Assassin’s Creed v Číně, předpokládá se, že půjde o další hlavní díl Invictus – Multiplayerová hra pro 16 hráčů inspirovaní hitem Fall Guys

– Multiplayerová hra pro 16 hráčů inspirovaní hitem Fall Guys Obsidian – Remake Assassin’s Creed Blackflag, vyjde zhruba v době jako Invictus

Hexe – Menší hra odehrávající se během čarodějnických procesů v Evropě. Vyjít má po ukončení podpory dílu Shadows, která je plánována na dva roky. U Hexe má být podpora jen jeden rok.

– Menší hra odehrávající se během čarodějnických procesů v Evropě. Vyjít má po ukončení podpory dílu Shadows, která je plánována na dva roky. U Hexe má být podpora jen jeden rok. Scarlet – Další hlavní díl, který by se mohl odehrávat ve třech různých prostředích (Indie, Středomoří a Aztécké říše). Vyjít má po Hexe.

– Další hlavní díl, který by se mohl odehrávat ve třech různých prostředích (Indie, Středomoří a Aztécké říše). Vyjít má po Hexe. Stardust – Nespecifikovaný remake

– Nespecifikovaný remake Emerald – Nespecifikovaná multiplayerová hra

– Nespecifikovaná multiplayerová hra RPG3 – Prozatím nebylo zvoleno ani téma

– Prozatím nebylo zvoleno ani téma Remake3 – Další remake

Je zřejmé, že čím vzdálenější vydání, tím větší šance, že se situace změní. Uvidíme také, jak do plánů dále zasáhne čínský gigant Tencent, který nyní má na rozhodování Ubisoftu větší vliv. Že by během šesti let zůstalo jen u jedné mobilní hry Assassin’s Creed? Tomu se mi nechce věřit.