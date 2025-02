Nový Assassin’s Creed bude hit, věří Ubisoft. Opírá se o jeden údaj

Ubisoftu se v posledních měsících vůbec nedaří, ve výběru největších propadáků roku 2024 má ostatně hned dva zářezy. V mezičase propouští a zavírá některá svá menší studia, mluví se nahlas o prodeji části společnosti. Nyní záleží především na tom, zda se prosadí březnový Assassin’s Creed Shadows.

Je to klíčová značka, rodinné stříbro, které Ubisoftu za běžných okolností vydělává pohádkové peníze. Jenže s dílem Shadows, černým samurajem Jasukem a celkovou prezentací se do vkusu hráčů příliš netrefil. Udělal proto asi to nejlepší, co mohl, hru odložil a pustil se do úprav. Z původní pompézní až nabubřelé prezentace „historické postavy“ jsme se dostali do stavu „černého samuraje lze téměř ignorovat“.

Ubisoft přesto věří, že se hra prosadí a má k tomu dva důvody. První jsou kladné ohlasy na upravenou verzi, viz také naše první dojmy. Ano, pro některé to není vypovídající, protože mnohá herní média také chválila například střílečku Concord, která z důvodu naprostého nezájmu skončila necelé dva týdny po vydání.

Lépe vypovídající metrikou, minimálně z finanční stránky, je počet předobjednávek. A ten není podle informací insidera Toma Hendersona, který nás pravidelně zásobuje zákulisními informacemi z Ubisoftu, vůbec špatný.

Vývoj počtu předobjednávek má odpovídat dílu Odyssey, což je po Valhalle druhý nejúspěšnější díl série. Henderson nadhazuje i konkrétní čísla: Shadows má aktuálně, tedy měsíc před vydáním, zhruba 300 tisíc předobjednávek. Odyssey měl mít v době vydání mezi 400 až 450 tisíci.

Assassin's Creed Shadows Assassin's Creed Shadows

Naproti tomu Star Wars Outlaws měl ve stejné době před vydáním méně než polovinu toho, co nyní Shadows. Připomeňme, že prodeje Outlaws za první měsíc se vyšplhaly na pouhý milion, což bylo pro Ubsioft hořké zklamání.

Henderson věří, že pokud Shadows v počtu předobjednávek udrží trajektorii Odyssey, úvodní prodeje za první měsíc by mohly dosáhnout na zhruba 3,5 milionu kopií. V takovém případě by si Ubisoft zřejmě mohl na chvíli oddechnout.

Assassin’s Creed Shadows vychází 20. března na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hra bude hned v den vydání dostupná také na Steamu. Kdo si hru předobjedná, získá jako dárek plánovanou zhruba desetihodinovou expanzi The Claws of Awaji.