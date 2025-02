Jako by nestačilo prznění historie, teď Assassin štve Japonce i cenzurou

O zasazení série Assassin’s Creed do feudálního Japonska snili hráči léta, ten správný moment pro vydání už ovšem vyprchal. Nejenže už poptávku po tematické akční adventuře v otevřeném světě dokázaly z velké části saturovat povedené hry Ghost of Tsushima a Rise of the Ronin, navíc se osvědčený vývojářský model vydavatelství Ubisoft vyčerpal.

Japonci se budou muset v novém Assassin’s Creed obejít bez scén dekapitace nebo odsekávání končetin, což je u hry plné ostře nabroušených katan trochu smutné.

Kdysi milované vydavatelství je teď ve velkých problémech a tak by od chystaného Assassin’s Creed Shadows potřebovalo obrovský úspěch. Zatím to ale vypadá na přesný opak. Kvůli obsazení černocha do hlavní role se hra stala dalším bojištěm kulturních válek, místo jejích nepopiratelných kvalit (viz naše preview) se mezi hráči řeší, kdo edituje na Wikipedii záznamy o historických postavách (viz náš článek), nebo nešťastně provedená sběratelská figurka, která svým designem nechtěně připomíná japonské trauma z atomového bombardování (viz náš článek).

Licencovaná figurka Assassin’s Creed Shadows se příliš nepovedla a po kritice byla stažena z prodeje.

Japonské publikum je na podobné přešlapy velmi citlivé a celá kauza tam překročila hranice videoher. Za nepřesnosti a nedostatečný výzkum kritizoval Ubisoft mimo jiné i japonský politik Satoši Hamada.

Do vydání zbývají už jen necelé dva měsíce a na povrch teď vyplaval další problém, který tamnímu publiku určitě radost neudělá. Na rozdíl od zbytku světa totiž dostanou cenzurovanou verzi, ve které nebude možné nepřátelům amputovat části těl. Ne tedy, že by byl Assassin’s Creed vyloženou oslavou násilí jako třeba značky Doom nebo Mortal Kombat, ale naturálnost soubojů výrazně prospívá atmosféře hry. Obzvlášť když tento díl můžete nově hrát i jako ryzí akci, ne se jen tradičně plížit ve stínech.

Dlužno dodat, že problém není na straně Ubisoftu, ale může za něj japonská ratingová organizace CERO, která je oproti většině světa daleko přísnější. Na hry jsou tak vedeny daleko přísnější standardy než třeba na televizní seriály, což vývojáře štve. Například tvůrci sci-fi hororu The Callisto Protocol raději vydání své hry v Japonsku zcela zrušili, než aby museli dělat kompromisy. To si ovšem vývojáři „asasína“ dovolit nemohou, protože potřebují každý dolar. Tamní publikum ale bude těžké si naklonit: co je to za samurajskou hru, když protivníka nemůžeme jedním plynulým sekem dekapitovat?