Assassin’s Creed Shadows vyjdeou na Switch 2 v prosinci, Elden Ring příští rok

Ondřej Zach
  13:01
Letošní samurajská akce Assassin’s Creed Shadows se podívá na Switch 2 v prosinci. Naproti tomu Elden Ring se po mizerné ukázce na herní akci Gamescom zpozdí.

Assassin's Creed Shadows | foto: Xbox

Slušné, avšak nijak výjimečné dobrodružství Assassin’s Creed Shadows zasazené do feudálního Japonska vyjde 2. prosince na Switch 2. Ubisoft slibuje optimalizovanou verzi, kterou si půjde užít doma na velké obrazovce i venku na cestách. Z tohoto důvodu bude hra podporovat dotykovou obrazovku pro rychlejší navigaci v menu, mapách či úkrytu.

Verze pro Switch 2 má obsahovat všechen dosud vydaný obsah, kromě expanze Claws of Awaji, která vyjde až začátkem příštího roku. „Assassin’s Creed Shadows ve svém jádru není špatná hra, ale zároveň jí chybí šmrnc, energie i chuť bojovat za záchranu kdysi proslulé značky. Je to víc toho samého v kabátě, který si kdysi fanoušci přáli, jenže možná už vhodná doba pominula,“ napsali jsme v recenzi z března.

Naproti tomu Elden Ring: Tarnished Edition, jak se jmenuje port vynikajícího akčního RPG Elden Ring z roku 2022, se odkládá až na příští rok. Jak uvedli tvůrci na X, zaměřují se nyní na optimalizaci.

A že je na čem pracovat. Verze prezentovaná na letošním Gamescomu se totiž chvály nedočkala. Například server IGN byl „velmi zklamán výkonem hry“, prezentovaná verze se potýkala s výrazným poklesem snímkování a zmatečné prý bylo i ovládání.

„Pro mnohé je Elden Ring hlavní událostí roku. Pro zapřisáhlé hráče Dark Souls bude otevřený svět skokem do zajímavých, neprobádaných vod. Začátečníci mají šanci seznámit se přístupnější formou s žánrem. Elden Ring se ke svým předchůdcům hrdě hlásí na každém kroku,“ napsali jsme v dobové recenzi na Elden Ring.

RECENZE: Ninja Gaiden 4 je zkouška nervů a krvavý masakr plný amputací

85 %

Když vyšel první díl rebootované série Ninja Gaiden pro starý Xbox, říkalo se jeho žánru zběsilá akce. Dnes se takovéto hry nazývají hack and slash a stále se těší velké popularitě. Čtvrtý díl Ninja...

PS5
21. října 2025  10:05 0

