Assassin’s Creed Shadows se opět odkládá, Ubisoft hraje o vše

Ubisoft má za loňský rok hned dva zářezy ve výběru největších propadáků roku 2024. Nahlas se hovoří prodeji celé nebo části společnosti a o tom, zda se rodina Guillemotů, která společnost v roce 1986 založila, udrží i nadále v sedle.

Zachránit je má Assassin’s Creed Shadows zasazený do feudálního Japonska. Značka Assassin’s Creed je v posledních letech spolehlivá továrna na peníze, například vikinská Valhalla (2020) vydělala víc než miliardu dolarů. Jenže oznámení Shadows nepřijala část hráčů s nadšením. Mnozí kroutí hlavou, proč je hlavním hrdinou černošský samuraj Jasuke, který za zvuku hiphopové hudby masakruje Japonce.

Pak se ovšem přidali sami Japonci, kteří na hře nenechali nit suchou. Všimli si totiž závažných přešlapů v architektuře, erbech či etiketě a Ubisoft se japonským hráčům dokonce omluvil. Byť Jasuke skutečně existoval, příběh o tom, že šlo o samuraje (hlavním zdrojem má být 13 vět v knížce Thomase Lockeyho), je vymyšlený.

Ubisoft hraje o vše a snaží se zachránit, co se dá. Upustil tak například od seasson passu a hra hned v den vydání zamíří také na Steam. Vedení dále rozhodlo o odložení z listopadu na únor. Podle interních informací byla hra poměrně zabugovaná a mělo dojít také k úpravě pasáží, které by hráči vnímali jako problematické. Tvůrci ovšem potřebují ještě víc času, a tak se vydání opět posouvá, tentokrát na 20. března.

„Od listopadu jsme s radostí sdíleli náš pokrok prostřednictvím videí Gameplay Overviews a ohromné nadšení nás skutečně inspirovalo. Každý týden přinesl cennou zpětnou vazbu od naší komunity. Přestože jsme již učinili pozoruhodné pokroky, věříme, že je potřeba několik dalších týdnů, abychom tuto zpětnou vazbu implementovali a zajistili ještě ambicióznější a poutavější zážitek v den vydání,“ tvrdí Ubisoft. Dlužno ovšem dodat, že komentáře u těchto videí jsou vypnuté a Ubisoft si vynutil i vypnutí doplňku Return YouTube Dislike, který ukazuje poměr mezi palci nahoru a dolu.

Je zřejmé, že u části hráčů už Ubisoft svoji šanci propásl a hru si nekoupí, i kdyby se nakonec ukázalo, že je to jeden z nejlepších dílů. Tak to zkrátka je. Možná Ubisoft nechce, aby Shadows vyšel ve stejný měsíc jako Kingdom Come: Deliverance II, který před vydáním sbírá velmi pozitivní ohlasy.

Na druhou stranu solidním indikátorem úspěchu je počet předobjednávek a ty jsou podle různých zdrojů velmi slušné. Kdo si totiž hru předobjedná, získá zdarma nejenom bonusový úkol, ale i první plánovou, zhruba desetihodinovou expanzi Claws of Awaji.

Ať už to dopadne jakkoliv, jisté je, že březnový Shadows bude výrazně lepší hrou než listopadový Shadows. Když hrajete o všechno, je to obvykle poznat.