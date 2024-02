Prodeje Assassin’s Creed Nexus VR zklamaly, další investice zatím nebudou

Ubisoft je znám tím, že se snaží sledovat trendy. V posledních letech se mu ovšem v této oblasti příliš nedaří. Připomeňme, že se neúspěšně snaží najít svůj Svatý grál, tedy vytvořit vlastní verzi pohádkově vydělávajícího Fortnite. Patřil také mezi hlasité zastánce NFT (non-fungible tokens, nezaměnitelné tokeny), nicméně ani to mu nevyšlo.

Na druhou stranu, pomohl například Nintendu, když vydal na konzoli Wii U launchovou hru Zombie U, která plně využívala možnosti konzole. A nebál se investovat ani do virtuální reality, ostatně už v roce 2017 vydal slušný Star Trek: Bridge Crew.

Po vydání Assassin’s Creed Nexus VR loni v listopadu na Meta Quest Pro/2/3 ovšem nemáme počítat s tím, že by Ubisoft do virtuální reality víc investoval. Jeden z akcionářů se totiž šéfa Ubisoftu, kterým je Yves Guillemot, zeptal, jaké jsou plány společnosti ve světle vydání nového hardwaru, zejména Apple Vision Pro.

Guillemot odpověděl, že prodeje Assassin’s Creed Nexus VR považuje za zklamání a segment VR proto budou jen sledovat, než se víc rozroste.

„Mysleli jsme si, že se bude prodávat víc, takže v tuto chvíli investice do VR nezvyšujeme, protože se musí rozběhnout. To, s čím přišla společnost Apple, na nás udělalo velký dojem a myslíme si, že je to fantastický hardware. Ale na tento byznys ve VR se i nadále díváme jako na něco, co je třeba sledovat, ale ne příliš investovat, dokud se dostatečně nerozroste,“ řekl.

„Assassin’s Creed Nexus vyvolává jak dost pozitivních, tak smíšených pocitů. Pro fanoušky série má opravdu velké plus v podobě známých míst a postav. Pro nadšence do virtuální reality je hra sice z kraje docela nudná a místy by ovládání zasloužilo větší péči, ale s postupem času hra naopak umí nabrat tempo a pohltit vás. A jako velká plnohodnotná hra obstojí celkem dlouhým příběhem, byť ne příliš originálním, a otevřenými lokacemi,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.