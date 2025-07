Seriál má podle oficiálních informací sledovat na pozadí klíčových událostí lidských dějin tajnou válku mezi dvěma frakcemi – jedna se snaží určovat budoucnost lidstva prostřednictvím kontroly a manipulace, zatímco druhá bojuje za zachování svobodné vůle.

Rolí tvůrců, showrunnerů a výkonných producentů se ujme duo Roberto Patino a David Wiener. Patino pracoval například na seriálu Westworld a podílel se na scénáři Sons of Anarchy. Wiener byl showrunnerem druhé řady seriálu Halo a produkoval například Fear the Walking Dead. A podle zjištění Variety se věci konečně dávají do pohybu.

„Pod povrchem, za okázalými scénami, parkurem a napětím se skrývá podstata nejdůležitějšího lidského příběhu – o lidech, kteří hledají smysl života a zápasí s otázkami identity, osudu a víry,“ zamýšlí se kreativní duo.

„Je to příběh o moci, násilí, sexu, chamtivosti a pomstě. Ale především je to seriál o hodnotě mezilidských vztahů napříč kulturami a časem. A o tom, co jako druh ztratíme, když se tyto vztahy rozpadnou.“

A to je prozatím vše. Na obsazení a začátek natáčení si budeme muset ještě počkat.

Nebude to ovšem poprvé, co se Assassin’s Creed dočká zfilmování. V roce 2016 vyšel hraný film Assassin’s Creed, v němž si hlavní roli střihl Michael Fassbender. Fanoušky zklamal, nám se v redakci docela líbil.